Big Brother neemt je auto over

En het ergste is; Big Brother doet dat onder het mom van de verkeersveiligheid…

In de Amerikaanse staat Wisconsin denken ze een nieuwe manier te hebben gevonden om automobilisten in het gareel te houden. Wie twee keer binnen vijf jaar wordt veroordeeld voor roekeloos rijden, moet straks verplicht een apparaat in zijn auto laten bouwen dat simpelweg voorkomt dat hij nog harder rijdt dan toegestaan.

De techniek is knap, dat valt niet te ontkennen. Met GPS en voertuigsensoren weet het systeem precies wat de limiet is en grijpt het direct in zodra je eroverheen gaat. Geen waarschuwing, geen marge, gewoon: klaar. De bestuurder betaalt zelf de 1500 dollar die de installatie kost en wie weigert of eraan sleutelt, riskeert gevangenisstraf. Big Brother is watching you.

Op papier klinkt het als gezond verstand. In de praktijk schuurt het tegen iets oncomfortabels aan. Want als een overheid bepaalt hoe hard jouw auto mag rijden -en de auto dat vervolgens zonder jouw toestemming uitvoert- wie heeft er dan eigenlijk de controle? Vandaag zijn het de notoire hardrijders, morgen misschien iedereen die net iets te enthousiast optrekt.

Critici wijzen erop dat dit de deur openzet naar een toekomst waarin de auto niet langer jouw domein is, maar een instrument van de overheid. Een machine die niet alleen meet wat je doet, maar ook beslist wat je mág doen. En dat druist tegen het gevoel van vrijheid in dat de auto altijd gaf.

De bedoeling is nobel, de uitvoering ronduit eng. Want zodra de techniek er is, blijft het zelden bij de eerste toepassing, dat weten we natuurlijk allemaal. En hoewel niemand een dolgedraaide snelheidsduivel mist, is het idee dat de staat het gaspedaal kan overnemen een glibberig pad. Wat ons betreft dan.

Laten we hopen dat Big Brother lekker aan de overkant van de plas blijft dan maar.