Muurvast is niet eens overdreven…

In theorie zou 1 Europa een perfect vehikel moeten zijn. Verenigd en daadoor sterk op alle fronten, zowel economisch als militair. Maar als iets in theorie werkt, betekent dat niet dat het ook in de praktijk hosanna is. En dat blijkt maar weer eens.

Europa is namelijk weer eens verdeeld over de toekomst van de auto. Het plan om vanaf 2035 geen nieuwe benzine- of dieselauto’s meer te verkopen zorgt voor onrust, vooral in Duitsland. Waar Frankrijk en Spanje het doel volmondig steunen, begint de twijfel bij de Duitsers te knagen. Hun auto-industrie, de ruggengraat van de economie, vreest voor banenverlies, hogere kosten en een nog sterkere Chinese concurrentie.

Parijs en Madrid zeggen dat ze achter de groene koers blijven staan, maar dat Brussel slim moet omgaan met de overgang. Hun boodschap is duidelijk: het klimaat redden is mooi, maar niet als de Europese fabrieken het loodje leggen. Aan de andere kant vinden de Duitsers dat de EU te rigide is en meer ruimte moet laten voor alternatieven zoals synthetische brandstoffen.

De autoindustrie zit echt muurvast

De Europese Commissie houdt voorlopig voet bij stuk. 2035 blijft de eindstreep, al ligt er een evaluatie gepland in 2026. Dat wordt het moment van de waarheid, want de politieke spanning neemt met de maand toe.

Fabrikanten zitten ondertussen midden in een spagaat. Ze investeren miljarden in elektrische platformen, terwijl niemand weet of die koers überhaupt stand houdt. De consument voelt die onzekerheid ook. Wat koop je nu, als de toekomst van de verbrandingsmotor nog niet definitief is dichtgetimmerd?

De hele discussie laat zien hoe lastig Europa het zichzelf maakt. Iedereen wil schoon rijden, maar niemand wil de pijn dragen. Tussen de ambities van Brussel en de realiteit van de fabriekshal gaapt een steeds dieper gat. En dat gat vult zich voorlopig niet met uitlaatgassen, maar wel met politieke mist…