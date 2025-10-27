Dit is hoe een merk het voor zichzelf verkloot

Klinkt best wel hard. Maar als ze op deze manier doorgaan verkloot het merk het écht voor zichzelf. En dat is zonde.

Nissan heeft een nieuwe speciale uitvoering van de vierdeurs Skyline aangekondigd, maar het is moeilijk om er echt warm van te worden. Het merk presenteert een afscheidseditie, maar die valt een beetje tegen. Hij heet de Skyline 400R Limited, maar je krijgt enkel een frisse nieuwe kleur en een paar subtiele details. En dat als eerbetoon aan het huidige model, het kan grootser vinden wij. Maar misschien zijn we verwend, dat kan ook.

Want je voelt dat dat er iets afgesloten gaat worden, maar dus niet op grootse wijze. Geen nieuwe motor, geen vernieuwd interieur, geen technologische sprong. Dit is eerder een vriendelijk knikje dan een liedje van de dikke dame. En dat is jammer, want Nissan kan beter dan dit.

Nissan maakt zich er heel makkelijk van af

Het merk heeft in zijn geschiedenis bewezen dat het durf en visie heeft. Van de GT-R tot de eerste Leaf: Nissan was ooit de fabrikant die vooruitliep. Nu lijkt het vooral voorzichtig te schuiven, met cosmetische aanpassingen in plaats van echte stappen vooruit.

En laten we eerlijk zijn, we zijn niet zo negatief omdat we Nissan willen bashen, nee, we zijn eigenlijk allemaal dol op het merk en zijn heritage. En we vinden deze auto -of de Infiniti Q50– allemaal zó goed, dat we wel een wat grootser afscheid hadden verwacht.

Mar goed, na lang zoeken vinden we toch wel iets dat geen kommer en kwel is, laten we ook eens positief doen. De uitvoering is keurig gedaan en wie het model een warm hart toedraagt, zal de details kunnen waarderen. Ere wie ere toekomt natuurlijk.

Alleen: het moment schreeuwt om meer. Een hint van wat komen gaat, een teken van nieuwe energie, iets dat laat zien dat Nissan nog steeds weet hoe het moet verrassen. Iets waar we steeds meer aan twijfelen helaas.

Misschien is dit een stilte voor de storm, een laatste ademhaling voor een volgende generatie. Maar op dit moment voelt het vooral als een gemiste kans om te laten zien dat er nog vuur brandt.

En dat is precies wat je hoopt terug te zien bij een merk dat ooit zó goed wist hoe je autoliefhebbers moest raken.