Bij welke Mercedes sedan hoort dit achterlicht?

Kies zorgvuldig, want het zijn er gigantisch veel.

Aangezien Mercedes behoort tot de grotere autofabrikanten van deze aarde, is het vanzelfsprekend dat de Duitsers voor zoveel mogelijk doelgroepen een auto willen kunnen aanbieden. Een dergelijk aantal doelgroepen betekent bijna evenveel carrosserievormen. Als gevolg heeft het automerk talloze sedans in het modellengamma. Kun jij het achterlicht van deze vrij nieuwe Mercedes sedan herkennen?

Waarschijnlijk wel, want kort geleden presenteerden de Duitsers de prijzen van de A-Klasse Limousine. Sinds kort weten we dat Mercedes bijna 40.000 euro wil zien, wil je de voorlopige instapversie van de kleine sedan meenemen. Een beetje creativiteit en een iets dikkere portemonnee helpt je het bedrag boven de 50.000 euro te knallen.

Helemaal begrijpen doen we hem nog niet, deze A-Klasse Limousine. Dat gezegd hebbende, blijkbaar is het wel het soort auto dat men graag voor de deur ziet staan. In China deed de auto het al aardig en nu mogen Europese klanten eveneens gaan bewijzen dat Mercedes precies weet waar ze mee bezig zijn. En om eerlijk te zijn, dat begrijpen we dan weer wel. Het is immers absoluut geen verkeerde auto om te bekijken.