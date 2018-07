Helemaal officieel: de Mercedes-Benz A-klasse Sedan

Jong, hip en dynamisch. Baby-boomers, kom er maar in!

Wellicht niet direct belangrijk voor de particuliere verkoop, maar wel voor de premium leasemarkt. Voor de betere junior-vice-managing-director-president-at-large-semi-preses van een van de grote vier accountantskantoren is dit een heel belangrijke auto. Klein genoeg om niemand tegen het hoofd te stoten, maar je hebt wel een vette badge. Dit is de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse Sedan!

C-Segment

Er was een tijd dat de Mercedes-Benz 190 (W201) de ‘Baby Benz’ was. Een kleine, compacte sedan met net voldoende ruimte om de binnenkort nog succesvollere zakenlieden te helpen met forenzen. De 190 E werd door de C-Klasse opgevolgd en stukje bij beetje groeide die auto. Daardoor kwam er ruimte voor een model ónder de C-Klasse. Die auto kwam in 2013 op de markt in de vorm van de Mercedes-Benz CLA klasse, een compacte sedan op basis van de A-Klasse. Een C-segment sedan, technisch gezien. Normaliter zijn dat de meest duffe automobielen, maar de CLA mocht er absoluut zijn, zeker in de juiste (maar dure) varianten. Intussen is er een nieuwe A-klasse, dus een sedanversie van die auto liet niet lang op zich wachten, getuige de A-Klasse Lang (afbeelding onder) die we enkele maanden geleden al konden laten zien.

420 liter

De A-Klasse Sedan is een échte sedan, dus met vier deuren en een separate kofferklep. De wielbasis van 2,72 meter is gelijk aan die van de A-Klasse hatchback (rijtest), de totale lengte bedraagt 4,54 meter, zo’n 13 centimeter langer dan de hatchback. Volgens Mercedes-Benz heeft de auto de meeste hoofdruimte in zijn klasse. Dan zij we vooral benieuwd wat de klasse inhoudt. Als het puur gaat om premium C-segment sedans, is er enkel de Audi A3 sedan, absoluut geen ruimtewonder. Ook belangrijk: de bagageruimte bedraagt 420 liter. Bijzonder aan de A-Klasse Sedan is de lage luchtweerstand. Dankzij de gladde stroomlijn bedraagt de Cw-waarde 0,22. Dan moet je wel kiezen voor versie met de kleinste velgen, die 16″ groot zijn. De grootste leverbare maat is 19″.

Motoren

In het begin zijn er twee motoren leverbaar. De eerste is een 1.33 viercilinder ‘M282’-benzinemotor, met uiteraard een turbo. Deze levert 163 pk, in principe meer dan voldoende dus. Mocht je veel minder vermogen en absoluut geen streetcred wensen, dan is de anderhalf liter viercilinderdiesel van Renault een optie. Deze stampt 116 briesende paarden op de voorwielen af. Voor de sportiever ingestelde automobilist komen er nog drie leuke opties bij. Ten eerste de A250, die met 224 meer dan adequaat vermogen levert. Uiteraard komt er ook een misselijkmakende A45 AMG met naar verluidt 400 pk. Mocht je het groot tussen 224 pk en 400 pk erg groot vinden, dit vinden ze bij Mercedes ook. Daarom komt er ook een A35 AMG met een kleine 300 pk. Dit model moet je meer zien als een gekietelde A250 dan een milde variant van de A45. Uiteraard kun je ook een standaard dieseltje voorzien van leuke goodies om indruk te maken bij de lokale Starbucks.

Begin 2019

Over het interieur hebben we het nog niet gehad, voornamelijk omdat het nagenoeg identiek is aan dat van de A-Klasse hatchback. Volwassen, hoogwaardig en (mits voorzien van de juiste opties) luxueus. De complete line-up wordt waarschijnlijk na de zomer bekendgemaakt, evenals de prijzen. Hopelijk kunnen we rond die tijd ook de eerste meters in deze auto maken. Levering start naar verluidt rond Q1 van 2019.