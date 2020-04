Bijna 10.000 euro bonus voor Porsche medewerkers

De Porsche medewerkers krijgen dit jaar een extra boodschap mee.

Traditiegetrouw profiteren ook de medewerkers van Porsche van het succes van het automerk. Ieder jaar deelt de Duitse autofabrikant een bonus uit van enkele duizenden euro’s. Ook dit jaar is het weer raak, al heeft de Duitse autofabrikant wel een boodschap.

2019 was een financieel succes voor het merk en de eer gaat naar alle Porsche medewerkers. Porsche heeft een bonus van bijna 10.000 euro voor de medewerkers beschikbaar gesteld. Het gaat hier om 9.000 euro als uitbetaling en 700 euro komt daar nog bovenop voor de pensioenvoorziening.

Er komt dit jaar wel een boodschap voor de medewerkers. De Duitse autofabrikant roept het personeel op om een donatie te doen vanwege de coronacrisis. Het merk geeft zelf het goede voorbeeld door dit jaar vijf miljoen euro vrij te maken voor donaties. Porsche zal meerdere goede doelen ondersteunen. Zo gaat er onder meer 200.000 euro naar de voedselbanken. Het bestuur van Porsche neemt ook een initiatief. De leden doneren 500.000 euro uit eigen zak aan het donatieprogramma van het merk.

Het is nog maar de vraag of de Porsche medewerkers ook in 2021 een vette bonus kunnen verwachten. Er worden door het coronavirus momenteel geen auto’s geproduceerd. Ook zal de verkoop van auto’s naar verwachting teruglopen. Vorig jaar boekte Porsche nog een omzetrecord van 28,5 miljard euro.