Kan de elektrische auto Alpine redden van de ondergang?

Het gaat niet zo denderend met Alpine. Renault denkt zelfs aan het sluiten van de fabriek. Maar kan een elektrische Alpine de oplossing zijn?

Licht, wendbaar, retro, Frans. De Alpine A110 is een stik leuk wagentje die je amper op de Nederlandse wegen ziet. Kopers lijken liever voor de Porsche Cayman te gaan. Is ergens wel jammer, want hoewel de Porsche de verstandige keuze is, is het ook wel de saaie keuze. Tegelijkertijd moet je de A110 wel rechtvaardigen tegenover je maten, iets waar niet iedereen evenveel zin in zal hebben.

Zo’n supergrote verrassing is het dan ook niet dat Renault overweegt de Alpine-fabriek te sluiten. Renault moet immers ook aan de jaarcijfers denken. Een kek sportautootje waar Wouter in zijn rijtest van smulde is leuk, maar een dure crossover waar consumenten van smullen is natuurlijk leuker. Toch gloort er misschien hoop aan de Alpine-horizon.

Het Britse Autocar sprak namelijk met meerdere topmannen van Renault, die bevestigen dat er ‘zeer, zeer goed’ gekeken moet worden naar de toekomst van het bedrijf. Eén oplossing die serieus wordt overwogen, is het maken van elektrische auto’s. Dat Alpine het electric-only performance halo-merk wordt van Renault. Een beetje vergelijkbaar met wat Polestar is voor Volvo, dus.

Er is wel één probleem: die fabriek in Dieppe is niet geschikt voor elektrische auto’s. De fabriek zou dus helemaal op de schop moeten, of de productie van de elektrische Alpine zou ergens anders naartoe moeten. Kersverse eindbaas Luca de Meo – bekend van Seat – mag zich over de kwestie buigen. Begin juli zit hij op de troon van Renault, hopelijk volgt snel daarna het verlossende woord voor Alpine.

Foto: Alpine A110 van @Spotcrewda, via Autojunk.nl.