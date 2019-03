Dit kost de Audi RS 5 Sportback in Nederland

De Sportback is een tikkeltje goedkoper in vergelijking met de coupé.

Ongeveer een jaartje geleden introduceerde Audi de RS 5 Sportback in de Verenigde Staten. Enkele weken terug werd de Duitse vanafprijs van 82.700 euro bekend en nu is ook een Nederlands prijskaartje bekend geworden.

De RS 5 Sportback is opgenomen in de configurator. Kaal heb je de RS 5 Sportback voor 122.100 euro. Ter vergelijking, de RS 5 Coupé kost 122.520 euro. De praktischere variant is daarmee enkele honderden euro’s goedkoper.

De Audi komt met een 2.9-liter V6 TFSI, goed voor 450 pk en 600 Nm koppel. Ondanks zijn formaat weet de auto in slechts 3,9 seconden 100 km/u aan te tikken. Standaard is de RS 5 begrenst op 250 km/u. Tegen betaling is een topsnelheid van 280 km/u mogelijk.

Uiteraard is het kinderlijk eenvoudig om de prijs in de configurator op te draven. Deze auteur ging in de configuratie voor een Suzukagrijs metallica RS 5 Sportback en kwam na het aanvinken van wat opties op een eindprijs van 133.941 euro. Zelf spelen met de configurator kan hier.

Met dank aan Quint voor de tip!