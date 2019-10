Dit is waarom BMW elektrische auto’s uitstelt

Er zitten nog een paar haken en ogen aan, met één duidelijk reden waarom ze het nog een beetje uitstellen.

Als je kijkt naar het huidige aanbod Duitse brandstofauto’s, is je misschien opgevallen dat Audi, BMW en Mercedes vaak in één adem genoemd worden. Deze drie merken hebben een grote concurrentiestrijd om wie de beste aanbieding(en) heeft in de ‘premiumklasse’. De merken spelen ook vaak op elkaar in, wanneer de één ineens met een bizarre niche op de proppen komt en het scoort, volgen de andere twee op de voet. BMW leek er steeds vroeg bij te zijn, met de X6 bijvoorbeeld, die ervoor zorgde dat de Mercedes GLE Coupé en Audi Q8 bestaan. Een niche waar BMW ook als de kippen bij leek te zijn, was elektrisch rijden. Zij hadden de eerste grootschalig geproduceerde EV met de i3. Nu is er echter een segment waar BMW achter blijft: de premium elektro-SUV. Je kunt een EQC of e-tron bestellen maar op de plek van BMW wordt vaak de Jaguar I-PACE of zelfs Tesla Model X genoemd. Er zijn wel plannen voor een tegenhanger vanuit München, maar een productiemodel laat nog even op zich wachten.

BMW lijkt er ook niet echt mee bezig te zijn. Op de IAA dit jaar presenteerden ze doodleuk een waterstofauto en verder stalen de gargantueske X7 en de niet echt milieuvriendelijke X3 en X4 M de show. Wat ze wel op de planning hebben belooft ook niet al te veel goeds: die zit nog veel te ver in het conceptstadium. Kortom: waar blijven die elektrische BMW’s?

De stelling dat BMW er nog niet klaar voor is, dat lijkt te kloppen. Uit een recent interview van Innovation Origins in gesprek met Stephan Neugebauer van BMW Research bleek dat het Beierse merk het nog een beetje laat afhangen van de infrastructuur. Ze vinden dat er nog niet genoeg laadpunten zijn. Tuurlijk kun je de auto op veel publieke plaatsen al aan de lader hangen, maar volgens Neugebauer moet je het vergelijken met je smartphone. Die wil je overal en altijd kunnen opladen. Dat geldt ook voor een elektrische auto. Wanneer hij niet gebruikt wordt, moet hij aan de lader kunnen. Dat is nog niet op genoeg plekken het geval.

BMW stopt daarom veel geld in onderzoek en samenwerkingen met de EU om laadpalen overal en nergens te plaatsen. Zodat je de elektrische Bimmers ook daadwerkelijk kunt opladen met gemak. Waarschijnlijk is dat ook waarom BMW één van de grote aandeelhouders is van Ionity.