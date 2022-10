De dieselmotor gaat de wereld redden!

Je leest het goed, de dieselmotor is de oplossing voor alle problemen en gaat derhalve de wereld redden! Lekker gedaan Rudolf!

Het is een interessante tijd waarin we leven. We springen van crisis naar crisis en laveren ondertussen behendig tussen allerhande levensgevaarlijke virussen, raketten, inflatie en milieuproblemen heen. Er wordt derhalve veel geklaagd, maar de oplossingen lijken niet echt binnen te stromen.

Tot nu dan. Want er is in elk geval een antwoord gevonden op 1 van deze crises. En dat is die van het probleem van luchtvervuiling van motoren en die van de dieselmotor in het bijzonder. Sterker, het lijkt erop dat de dieselmotor de wereld gaat redden!

Dieselmotor gaat de wereld redden

Knappe koppen van de New South Wales University in Sydney, Australië hebben het namelijk voor elkaar gekregen om een dieselmotor op gas te laten draaien. Voor een benzinemotor is dat niet zo moeilijk, maar voor een diesel is dat het wel.

Maar dit is nog niet alles. De dieselmotor van de Australische onderzoekers loopt ook nog eens niet op aardgas of ander vloeibaar gas dat een bijproduct is van de raffinage van olie, maar op schone waterstof. Wat vind je me daarvan?

En als je dacht dat we nu al het goede nieuws al hadden verteld, dan zit je ernaast. Er zijn namelijk nog vier zaken die dit project oprecht een enorme kans van slagen geven en ervoor zorgen dat de dieselmotor een gouden toekomst voor zich heeft.

Hij loopt ook op ‘vuile’ waterstof

Als eerste, elke bestaande dieselmotor kan worden aangepast aan dit systeem, het betreft dus een zogeheten retrofit. Je hoeft er dus geen nieuwe auto, vrachtwagen of scheepsmotor voor te kopen. Het tweede enorme pluspunt is dat je geen zuivere waterstof nodig hebt om je motor te laten draaien, zoals bij een brandstofcel wel het geval is.

Dat is duur en kost veel energie om te maken, terwijl minder pure waterstof zowel goedkoper als energiezuiniger te produceren is. En als laatste hebben ze een manier gevonden om de stikstofuitstoot terug te dringen die optreedt bij het verbranden van waterstof. In totaal stoot de motor 86% minder co2 uit dan een normale dieselmotor en veel minder stikstof dan bij een vergelijkbare verbranding van waterstof.

Oh ja, als laatste, deze aangepaste motor op waterstof is tot 26% efficiënter dan een vergelijkbare dieselmotor. Kortom, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, alleen is het in dit geval dus wél echt waar.

Aangezien onze ruimte in het artikel wat beperkingen heeft qua lengte, raden we je van harte aan om het originele artikel even goed door te nemen. En stuur dat bericht (in combinatie met het onze natuurlijk) flink veel door, zodat iedereen het te lezen krijgt en deze uitvinding uiteindelijk over de wereld wordt uitgerold.

Je doet het tenslotte voor de planeet!

Met speciale dank aan @RRRobert voor deze gouden tip!