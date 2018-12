Autoblog Awards: Motoren van het jaar 2018

Het is weer zover, lieve mensen.

We geraken steeds dichterbij het einde van het jaar en dat betekent voor ons Autobloggers maar een ding: we mogen weer eindejaarslijstjes maken! Zoals gebruikelijk beginnen we met de allerbeste motoren. Net als afgelopen jaren hebben we (lees: @Wouter en @CasperH) ook in 2018 weer in een aantal ongelooflijk lekkere auto’s mogen plaatsnemen. In dit lijstje leggen we alle motoren onder de loep, om uit te zoeken van welke aandrijflijn we nu het meest hebben kunnen genieten, of welke krachtbron simpelweg een grote schaduw op zijn tegenstanders heeft gegooid. In zes verschillende klassen hebben we een winnaar gekozen.

Opmerkelijk aan de lijst van 2018 is de mate waarin de trends zich hebben ontwikkeld. Vorig jaar vonden we het bijvoorbeeld al bijzonder lastig om onze vinger te leggen op de beste dieselmotor van het jaar, maar dit jaar is dat nog moeilijker dan eerst. Tegelijkertijd is de markt van EV’s juist veel diverser geworden en hebben we zodoende meer keuze uit elektrische aandrijflijnen gekregen. De een zijn dood lijkt in dit geval dus bijna letterlijk andermans brood te zijn geworden.

Enfin, u begrijpt wel dat er hier en daar een aantal dingen zijn veranderd. We zullen er niet veel woorden meer aan vuilmaken. Hieronder lees je onze (zeer subjectieve) bevindingen.

Autoblog Motor Award – diesel

Zoals gezegd is er in de wereld van zelfontbranders weinig nieuws te melden. Steeds meer autofabrikanten zijn inmiddels van het schijnbaar brandende schip gesprongen en zijn van plan de dieselmotor in de nabije toekomst van de Europese markt te halen, als zij dit al niet hebben gedaan. Daarbij is het zo dat ons ervaren testduo er weinig voor voelt om een diesel aan de tand te voelen, aangezien zij beide weten dat het voor praktisch niemand meer financieel loont om zo een fossiel aan te schaffen.

Dat gezegd hebbende, dit jaar hebben wij wel degelijk een paar diesels rond kunnen kachelen. In tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten, is het niet de nieuwe Q8 geweest die ons het meest heeft geïmponeerd. Begrijp ons niet verkeerd, het vlaggenschip van Audi’s SUV-lijn is wel degelijk een fijne auto, maar die 50 TDI is niet per se om over naar huis te schrijven. Er is niets mis mee, maar enerverend is de drieliter diesel allerminst. Nee, de titel gaat in dit geval naar het rivaliserende merk Mercedes, die met de CLS 400d een prima auto heeft neergezet. De zescilinder heeft 340 pk en beschikt daarmee over voldoende vermogen, maar de echte kracht van de aandrijflijn zit hem ergens anders. Met zijn 700 Nm is de zespitter een waar koppelkanon dat zeer soepel loopt, aldus onze glanzende brillendrager. We waren er zelfs zo tevreden mee dat we er een video aan opdroegen.

Autoblog Motor Award – benzine

In de categorie ‘benzine’ was het dit jaar uiteraard vele malen drukker dan in de categorie hierboven. Was het dan ook moeilijker? Nee, eigenlijk niet. Onze juryleden waren er vrij snel over uit dat een drietal auto’s kans maakte op de prijzen. Zowel de Porsche 911 GT2 RS als de McLaren 720S en de gloednieuwe Ford GT vielen enorm in de smaak. Echter, waar de 700 pk sterke boxermotor van de krachtigste 911 op de markt zeker een kracht is om rekening mee te houden, zijn het juist de minder populaire bolides die er hier mee weg lijken te lopen. Volgens de juryleden is het een tweestrijd tussen de sportieve Brit en het Le Mans-georiënteerde wonder uit Detroit. De heer Karssen zegt dat het stofzuigergeluid van de 720 pk sterke vierliter twin-turbo V8 in de 720S niets afdoet aan zijn potentieel, want het apparaat heeft een topsnelheid van meer dan 340 km/u. De 3,5-liter geblazen V6 in de nieuwe Ford GT heeft misschien 70 pk minder dan de McLaren, dankzij zijn onnavolgbare karakter is het de perfecte krachtbron voor de Amerikaan. De topsnelheid van deze bolide is overigens nog hoger; de GT stopt pas met accelereren bij 348 km/u.

Autoblog Motor Award – plug-in hybride

Waar we op het gebied van elektrische auto’s steeds meer diversiteit zien komen, valt het bij de plug-in hybrides juist weer enigszins tegen. Dankzij alle toestanden rondom de invoering van de nieuwe, meer waarheidsgetrouwe WLTP-cyclus doen autofabrikanten redelijk geheimzinnig over hun deels elektrische wagenpark. Hierom zijn onze handen in zekere zin gebonden en moeten we bij gebrek aan beter zeggen dat de aandrijflijn van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid wederom als beste uit de bus is gekomen.

Autoblog Motor Award – elektrisch

Bij de volledig elektrische auto’s konden we dit jaar eindelijk verder kijken dan enkel de auto’s van Tesla. Wouter mocht op pad met de Jaguar I-PACE en was daarover zeer lovend. De auto is een frisse wind in de wereld van EV’s, maar komt echt nog tekort als het gaat om opladen. 13,5 uur om de batterijen van 0 naar 100 procent te helpen is simpelweg te lang. De Audi e-tron doet het in dat opzicht een stuk beter. Niet alleen laadt de wagen sneller op, ook is hij volgens Wouter kampioen regenereren – een aspect dat Casper ongetwijfeld zal bevestigen. Het feit dat je de ESP uit kunt schakelen maakt de auto nog net een beetje interessanter om mee te sturen.

Hoe goed de concurrentie ook moge zijn, ook in 2018 kunnen we er niet omheen dat Tesla het nog altijd prima voor elkaar heeft. De Amerikaanse elektrogigant heeft zijn Supercharger-netwerk de laatste maanden flink uitgebouwd en hiermee helpt het zijn klanten enorm bij het vluchtig opladen van hun auto’s. De aandrijflijnen zelf zijn eveneens uitmuntend, en dan met name de 100D-configuratie. Ze zijn misschien redelijk prijzig, dergelijke prestaties zijn bijna ongeëvenaard voor een gezinsauto. Elon, blijf lekker doorhakken. Meer lezen over deze auto’s? Bekijk HIER het grote vergelijk.

Autoblog Motor Award – bang for your buck

Kijk, wederom een categorie waar onze juryleden het niet eens kunnen worden. Volgens Casper is het heel simpel: “we nemen een standaard 1.8, schroeven daar een supercharger op, hengelen er de luchtinlaat van een Land Cruiser en de brandstofpomp van een Lexus IS F op, pakken nog wat andere passende spullen uit de rekken en we kijken waar we uitkomen.” Inderdaad, we spreken over de Toyota Yaris GRMN. Het sportieve zeewiertaartje uit Japan is, met name op het circuit, enorm in de smaak gevallen. Het grote probleem van de auto is dat we hem in Nederland niet bepaald goedkoop kunnen noemen. Bij introductie kreeg het gelimiteerde model een vanafprijs van ruim 46.000 euro. Yikes.

Volgens Wouter is het veel eenvoudiger: kies gewoon de Volkswagen Polo GTI. Geen andere auto kan op tegen de vanafprijs van de compacte Duitser. De potente Berlinerbol kost net iets meer dan 30.000 euro en voor dit geld krijg je een smakelijke tweeliter viercilinder, die een nette 200 pk produceert. Dat is misschien 12 pk minder dan de GRMN produceert, maar het geld dat je bespaart kun je vervolgens steken in een goede tuningsbeurt. Hiermee ontsleutel je vervolgens het ware potentieel van de GTI. Hatsekidee!

Autoblog Motor Award – pornoblok

In de slotcategorie kan ons jolige duo gelukkig stoppen met smeden van hun ijzerscherpe meningen, want hier is er één auto die met kop, schouders en zelfs zijn tenen boven de rest uitsteekt: de Ferrari 812 Superfast. Hebben wij daarin gereden dan? Jazeker, maar de rijtest hebben jullie nog te goed. U kunt uw onbegrip hierover uiten aan het adres van Casper, maar op een reactie hoeft u niet te rekenen. De arme man zit nog altijd trillend in een hoekje op zijn zolderkamer en probeert vooral niet zijn ogen te sluiten, omdat zijn brein hem anders terugbrengt naar zijn tijd achter het stuur van het onvergeeflijke strijdros, dat Ferrari per ongeluk de krachtigste atmosferische productiemotor ooit heeft gegeven. We sluiten hierom af met een quote van Wouter, wie het door zijn tranen heen is gelukt ons uit te leggen waarom de 812 Superfast helemaal, volledig en compleet gestoord is.

“Ik werd er bang in en ik denk dat ik misschien volgas heb gegeven. Dat moment zat ik ook huilend met mijn ogen dicht, dus misschien ook niet. De naam supersnel is een understatement voor deze auto. Het zou verboden moeten worden om de 812 uit te laten als er kans op regen is, of als het de afgelopen twee weken heeft geregend.”

Als dat niet klinkt als porno, bezoek je de verkeerde websites.

Meer lezen? Dat kan! Hier zijn de winnaars van 2016 en van 2017.