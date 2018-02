Dit is de 665 pk sterke Fisker die je nog niet kende

Wees eerlijk, je kent hem niet, of wel?

De meeste mensen zijn het er wel over eens dat Fisker in haar korte levensloop slechts één enkel voertuig produceerde: de Fisker Karma. De auto was naast de Vantage V8 en de BMW Z8 slechts een van de vele hoogstandjes die Henrik uit zijn pen wist te trekken. De Karma heeft echter een obscure voorganger, die door iedereen wordt overzien.

De Fisker Latigo werd in 2006 uitgebracht. Een geheel nieuwe auto was het niet; de Latigo is niets meer dan een fraai design op de poten van een BMW M6 uit hetzelfde jaar. Fisker nam invloeden van straaljagers als de F22 over om de Beierse trekken van de auto volledig te doen vergeten. Het interieur is precies zoals je dat van Fisker zou verwachten: over de top, net als de Karma later ook zou hebben.

De aandrijving bleef hetzelfde. Alhoewel, de 5-liter V10 werd door RD Sport opgepompt totdat deze 665 pk zou produceren. De krachtbron ging hand in hand met een sequentiële zevenbak. Allemaal leuk en aardig, maar bij lange na niet zo interessant als het belangrijkste feitje van de Latigo.

Het exemplaar dat we hier voor ons hebben is namelijk de eerste en laatste Latigo die ooit is gebouwd. Afgezien van het prototype werden er naast productienummer #01 geen andere Latigo’s meer in elkaar werd geschroefd. En dat terwijl Fisker er 150 op de planning had staan.

Het duurt nog drie dagen voordat de veiling sluit. Op het moment van schrijven staat het huidige bod op 37.750 dollar. Extreem weinig, gezien de auto waarom het gaat. Niet alleen is het letterlijk de enige in zijn soort, hij heeft ook niet meer dan 37.000 kilometer achter de rug. Daarbij kostte de auto nieuw ruim 216.000 dollar.