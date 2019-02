Bizar: autoverzamelaar uit Alphen aan den Rijn verplaatst villa

"I like to move it, move it."

Iedereen die regelmatig op het internet zit, heeft vast wel eens gezien hoe een huis in zijn geheel wordt verplaatst. In de meeste gevallen gaat het om grote, houten constructies die relatief weinig wegen. Hetzelfde kunnen we niet zeggen over deze twee-onder-een-kapwoning in Alphen aan de Rijn, die zometeen de benen zal strekken.

De villa aan de Prins Hendrikstraat zal vandaag rond 09:00 door een gespecialiseerd bedrijf van de ene naar de andere kant van de straat, ongeveer 60 meter, worden verplaatst. De verplaatsing moet ongeveer een halve dag in beslag nemen. De bijzondere aard van het project is eigenlijk vrij simpel: de eigenaren hebben behoefte aan een iets aangepaste woning en willen een grotere kelder. Daarbij vinden de eigenaren het zonde om hun huidige villa te slopen, daar dit gepaard gaat met een enorme hoeveelheid sloopafval (zo’n 650 ton) en kapitaalvernietiging.

De plaats waar het huidige huis zometeen zal vertrekken, zal door de huidige eigenaren worden omgetoverd tot een klein autoparadijs. Waar de woning wordt weggehaald moet een nieuw huis terechtkomen en daaronder zal een garage komen voor een fraaie autoverzameling. We zijn benieuwd hoe dat eruit komt te zien.

Het bedrijf dat aan de slag gaat met de verplaatsing van het huis heeft overigens de nodige ervaring. Volgens Alphens.nl wordt het project uitgevoerd door P. van ’t Wout Vijzel- en Funderingstechnieken uit Waddinxveen. Het bedrijf verplaatste in het verleden al eens een monumentale boederij die uit moest wijken voor een nieuwe snelweg.

Met dank aan Matthias voor de tip!