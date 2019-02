Verstappen en Norris vormen team voor 12-uursrace

Guppies waren het daar nog, niet?

Komend seizoen rijden Max Verstappen en Lando Norris respectievelijk voor Red Bull en McLaren en is het goed mogelijk dat ze het met elkaar aan de stok zullen krijgen. De Nederlander en Brit zijn echter allesbehalve aartsrivalen van elkaar. Integendeel, samen trainen ze regelmatig op de realistische simulatorgame iRacing. De twee kunnen duidelijk goed met elkaar opschieten, want dit weekend vormen zij een team voor de 12 uur van Bathurst.

Een week na de officiƫle 12 uur van Bathurst, wederom een buitengewoon spectakelstuk, is het de beurt aan simracers om zich aan de uithoudingswedstrijd op het onverzoenlijke circuit te wagen. Verstappen en Norris verschijnen aan de start in een BMW Z4 GT3 van Team Redline, het team dat zij normaal gesproken ook vertegenwoordigen. Naast Verstappen en Norris zullen ook TR-teambaas Atze Kerkhof en de Nederlandse BMW-fabriekscoureur Nicky Catsburg, die afgelopen weekend deelnam aan de echte 12-uursrace, in de auto rijden.

In de tweede auto van het team zien we nog een bekend gezicht: Rudy van Buren. De Nederlander won de simcompetitie van McLaren en werd zodoende opgenomen in het team. Tegenwoordig mag van Buren Formule 1-simulatorwerk uitvoeren voor de equipe uit Woking. Van Buren deelt zijn Z4 GT3 met V8 Supercars-held Shane van Gisbergen en TR-teamgenoten Ben Cornett en Justin Ruggier. Wie de wedstrijd komend weekend wil volgen, kan dit doen op de website van iRacing. De herhaling van de officiƫle Bathurst 12 Hour bekijk je hieronder.