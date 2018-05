Patatine! De Ferrari SP38 is hier!

Bekijk hem dit weekend langs de oevers van een idyllisch meertje.

Ferrari en one-off’s zijn altijd een fijne traktatie. Of het nu een onmogelijke machine is die voor een of andere sultan in elkaar moet worden geschroefd, of er simpelweg ergens een rijk figuur op een totaal uniek voertuig zit te wachten: er is altijd wel een manier waarop we het vakmanschap kunnen waarderen. De SP38, gemaakt door Ferrari’s Style Center, is geen uitzondering op die regel.

De bolide is een speciaal project, dat in dit geval exclusief is uitgevoerd in opdracht van een vooralsnog onbekende opdrachtgever. De man, of vrouw, was naar verluidt op zoek naar een Ferrari die in het bezit was van ongeëvenaarde circuit-kwaliteiten. Hoewel het in de basis een Ferrari 488 GTB is, herkennen we hem aan de buitenzijde maar amper terug. Dit is niet zo vreemd, daar de SP38 zowel de Ferrari F40 als 308 GTB als voornaamste inspiratiebronnen noemt. Daarbij heeft de wagen geen achterste raam, zijn de zijramen kleiner en heeft hij andere, compactere lampen. De uitlaten en volledige achterzijde van de Ferrari zijn eveneens totaal anders dan bij de 488 GTB.

Wat, hoogstwaarschijnlijk, wél hetzelfde is gebleven, is de krachtbron. Hoewel er nog geen woord gezegd is over de aandrijflijn van de SP38, lijkt het erop dat de bolide dezelfde 670 pk sterke, 3,9-liter biturbo in het achtersteven heeft liggen. Mocht de klant nu helemaal overboord zijn gegaan met zijn keuzes, dan kan het zelfs zo zijn dat de krachtbron uit de 488 Pista erin ligt.

Wie de Ferrari SP38 wil bewonderen, moet zich dit weekend een weg richting het Concorso d’Eleganza in Villa d’Este banen. De wagen schittert daar op 26 mei onder de Italiaanse zon.