Nederlanders zijn klaar met dieselauto’s

Dat is te zien in het nieuwste cijferrapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De geplaagde brandstof is lang niet meer zo populair als jaren geleden. Zeker dit jaar is diesel onderwerp van gesprek geweest met betrekking tot al het nieuws rondom milieuzones in binnen en buitenland.

2018 zal ongetwijfeld dan ook laten zien dat de dieselauto minder populair is geworden. Die constatering is al in 2017 zichtbaar, aldus de nieuwste cijfers van het CBS. De overheidsinstantie meldt dat vorig jaar benzine personenauto’s één procent meer kilometers reden, terwijl diesels twee procent minder kilometers maakten. In totaal werden 119,1 miljard kilometers afgelegd op de dure wegen van ons land. Dat is een toename van 0,4 procent in vergelijking met 2016. Bijna 79 procent van alle gereden kilometers werden door particuliere personenauto’s afgelegd. Het overgebleven percentage door zakelijke voertuigen zoals busjes en trucks. Die laatste groep reden ook meer. Het CBS noteerde een toename van twee procent als het gaat om bedrijfsautoverkeer.

Diesel

Wat vooral opvalt is de terugval van diesels. 63 procent van het verkeer met personenauto’s werd gereden met een benzineauto. Dat is een stijging van één procent. 29 procent betreft dieselauto’s en dat is een afname van twee procent. Daarmee volgt diesel het rijden op gas, dat al jaren een afname qua gebruikers kent. LPG-rijders namen maar liefst met 11 procent af in 2017. Een groep die wel een opmars maakt is de elektrische auto. Vorig jaar was het elektrisch verkeer goed voor een toename van 20 procent.

De afname van dieselkilometers heeft vooral met bedrijfswagens te maken, aldus het CBS. Normaal gesproken zijn het vooral bedrijfsauto’s die een diesel onder de kap hebben, maar nieuwe auto’s worden steeds minder gereden met deze brandstof. In vergelijking met 2016 reden er in 2017 dik drie procent minder zakelijke diesels op de Nederlandse wegen. Dit, terwijl zakelijke benzineauto’s juist met 10 procent toenamen. Voorheen was ongeveer 63 procent van de bedrijfsauto’s van twee of drie jaar oud goed voor dieselkilometers. Vorig jaar was dat nog maar 47 procent. In de particuliere markt is tevens een verschuiving waarneembaar. Waar voorheen personenauto’s van twee of drie jaar oud goed waren voor bijna 22 procent van dieselkilometers, was dat in 2017 nog maar een krappe 12 procent.

Men wijkt dus uit naar bedrijfsauto’s met een benzinemotor. Van een toename van elektrische (plug-in of volledig elektrisch) bedrijfsauto’s is nauwelijks sprake. Met het bijtellingstarief van 22 procent is er geen enkele financiële trigger om te kiezen voor een dure EV. Ter vergelijking: in 2015, toen de bijtelling nog aantrekkelijk was, was 15 procent van alle nieuwe bedrijfsauto’s een elektrische variant. In 2017 was slechts 3,5 procent van alle nieuwe bedrijfswagens een elektrische variant.