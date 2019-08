Bizarre (en grote) Porsche-collectie onder de hamer

Voor elk wat wils.

Soms lopen autoverzamelingen ietwat uit de hand. Dat kan betekenen dat je elke auto koopt die er is, zoals Jay Leno. Of dat je selectief spaart, op merk en model bijvoorbeeld. Onder die categorie valt John Dixon, een autoverzamelaar uit de VS. Of nou ja, viel. De man is recent overleden en omdat hij de plaatselijke Mr. Porsche was, durft niemand het aan om de collectie over te nemen. Dus gaat alles in de verkoop.

Collecties van overleden verzamelaars in de verkoop zetten, dat gebeurt wel vaker. Wat er altijd mooi aan is om te zien is dat er meestal een rode draad in de aan te bieden auto’s te vinden is. We kaartten het al even aan: Dixon was een enorme Porsche-fanaat. In zijn collectie, genaamd Taj Ma Garaj, heeft hij van alles van het Duitse merk in zijn collectie staan, met een paar Volkswagens erbij. Het volume, zo’n 35 auto’s, is niet eens het meest indrukwekkende. Dat is het feit dat bijna geen één van de auto’s is zoals hij uit de fabriek kwam rollen. We nemen de highlights uit de collectie even door.

Porsche 356 Limousine (1953)

Trouwauto’s zijn er in vele soorten en maten. Volgens klassieke ‘regels’ is een trouwauto zakelijk en wit. Wit is de 356 op zich wel, maar zakelijk is hij niet, meer een sportwagen voor het weekend. Er was in 1953 nog geen Panamera en ook de 911 Troutman-Barnes was er nog niet. Dus heeft iemand (we weten niet of het Dixon zelf was) deze 356 laten ombouwen tot vierdeurs limousine. Met suicide-doors aan de achterkant zou je het welhaast een Rollsche kunnen noemen. Een bizar ding, maar hij toont perfect aan hoe bizar de collectie van Dixon is.

Porsche 356 Dragster (1956)

Dragracen is hier niet zo’n groot ding (behalve Tractor Pulling dan), in Amerika zijn ze er dol op. Naast de enorme ‘open wiel’-dragsters (Top Fuel Dragsters) zijn er ook varianten van deze bizarre wagens waar een plastic overkapping op zit. Die worden in de volksmond ook wel Funny Cars genoemd. Dat lijkt de categorie te zijn waar deze vreemde Speedster-achtige 356 onder valt. Met zijn hele carrosserie die naar voren klapt om in te stappen, waarmee hij ook het motorcompartiment onthult. Of er ook daadwerkelijk mee geracet is, dat weten we niet.

Porsche 356 Delivery “Kreuzer” (1958)

Deze op maat gemaakte Porsche ‘Breadvan’ is stiekem erg leuk. Een 911 (of 356 in dit geval) is natuurlijk niet heel erg praktisch. Door de 356 een hatchback-achterkant te geven creëer je een best ruime Porsche. De reclamestickers voor Taj Ma Garaj bevestigen het bestelbusje-gevoel. Eigenlijk geniaal, bovendien niks minder dan gratis reclame. Of hij ook echt gebruikt is voor taken waar je normaliter een bestelbusje voor gebruikt, is niet bekend.

Porsche 924 GTS (1981)

We nemen even een tijdreis, want alles tussen 1958 en 1981 is mooi en origineel, maar als we even een bijzondere BMW-Volkswagen motorfiets en een hele reeks 911’en benoemen, is er verder niks om in diepte op in te gaan. Deze 924 is de persoonlijke favoriet van ondergetekende. Voor het rallywerk waar Porsche zich mee bemoeide in de vroege jaren ’80 kwam er een speciale versie van de 924 op de markt. Zeer gelimiteerd: slechts 59 exemplaren verlieten de fabriek. Allemaal rood, zeer spartaans uitgevoerd en klaar om te racen. Waar de Flatnose (waar we zo op komen) qua koplampen een pagina uit het boek van de 924/944 nam, was het bij de GTS juist andersom. De 924, normaal met klapkoplampen, kwam juist dit keer met ‘normale’ koplampen. Dat gaf de auto een bijzonderder aanzicht.

Porsche 911 Turbo ‘Flatnose’ (1988)

Karakteristiek voor een Porsche 911 is de rechtopstaande ronde koplampen. Zelfs anno 2019 is dat designdingetje nog aanwezig op de 911. Dat het anders kan bewees Porsche in de jaren ’80, toen je de 911 kon krijgen met heerlijke klassieke klapkoplampen. Minder mooi wat ons betreft, maar het geeft een uniek aanzicht en het is gestroomlijnder. Verder is de auto gewoon zoals een Porsche 911 Turbo uit 1988.

Volkswagen Beetle “Ultima Edición” (2004)

Eén van zes Kevers uit Dixon’s collectie. Dit lijkt een standaard model te zijn, maar hij komt uit 2004. Dat is het laatste productiejaar van de Kever in Mexico. Vandaar ‘Ultima Edición’, wat Spaans is voor ‘laatste versie’. Als fervent Porsche- en VW-verzamelaar wel een must.

Porsche 911 GT3 RS (2007)

Het nieuwste wat je kunt krijgen is deze totaal standaard 911 GT3 RS. In het knaloranje, welteverstaan. Eén van de weinige auto’s waar helemaal niks aan is gedaan, wat bijzonder is voor Dixon. Overigens is de rest van Dixon’s collectie allemaal ouder dan deze 911. Naast deze en de Beetle hierboven komt er überhaupt niks uit de jaren ’00.

Al deze pareltjes, samen met heel veel Porsche-gerelateerde memorabilia, gaat onder de hamer op 28 september 2019, in Dayton, Verenigde Staten. Een klein gelukje onder het natuurlijk treurige verlies van John Dixon: alles wordt zonder reserve aangeboden. Dat betekent dat alles sowieso verkocht wordt, ook al wordt het door de aanbieder gewenste bedrag niet bereikt. Alles wat je ziet zal dus een nieuwe eigenaar vinden tijdens deze aparte veiling van RM Sotheby’s. Een overzicht van alle auto’s check je bovenaan dit artikel (of hieronder als je de app gebruikt) en een overzicht van alle spullen van Dixon check je hier.