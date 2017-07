Welke concurrenten krijgt de Alpine A110?

Uiteraard is de Alfa 4C de aartsrivaal. Maar welke auto's nog meer?

Onlangs werd de prijs bekend gemaakt van de nieuwe Alpine A110. Weliswaar de Franse, maar toch. Ik weet niet hoe het met jullie zit: maar wat een leuke auto! Ondanks de klassieke naam weten we allemaal dat dit de sportwagen is van Renault Sport. Als Renault Sport ergens goed in is, is het wel het blij maken van de ware enthousiasteling, zoals onze zeer gewaardeerde camera-man @MartijnGizmo. Zijn auto en zijn bevindingen check je in deze video.

Dan combineren we nu het nuttige meteen met het aangename. We klagen nog wel eens dat er teveel SUV’s in de prijslijsten staan en dat de compacte coupé met uitsterven wordt bedreigd. Klopt dit wel? Nou…… Nee! Echt goedkope coupeetjes zijn lastig te vinden. Maar voor de prijs van een redelijke SUV kun je ook gaan voor sportcoupé. Wil je praktisch? Koop een Ford Windstar voor 5 mille erbij en besteed de rest uit aan zo’n compacte sportwagen.

Alpine A110

De Alpine lijkt bijna een technische blauwdruk te zijn van de Alfa Romeo. De Alpine heeft namelijk een 1.8 viercilinder met turbo, automaat met dubbele koppeling en achterwielaandrijving. Daar stoppen de overeenkomsten niet. De 0-100 tijd is krek eender, terwijl de topsnelheid begrensd is op 250 km/u. De Alpine is iets minder exotisch qua constructie en weegt daardoor ietsjes meer, alhoewel 1.080 Kg uitermate licht is. Dan de prijs: de Franse prijs is 58.500 euro. In Frankrijk kost de Alfa 4C iets meer dan 63 mille. De CO2-uitstoot van de Alpine is aanzienlijk lager. Dus gokken we op een vanafprijs van ongeveer 65.000 euro.

Op basis van die schatting zijn dit de concurrenten van de Alpine A110, gerangschikt op prijs.

Lotus Elise S (S3)

Ok, strikt genomen geen coupé. Maar het is ook zeker geen Mercedes S-klasse Cabrio. De Lotus Elise heeft in 1995 dit gedeelte van de markt opnieuw bedacht. In de tussentijd zijn we alweer aanbeland bij de derde generatie van deze raszuivere roadster. De motor is een 1.8 met variabele kleppen en nokkenassen (Honda zou het VTEC noemen) én een mechanische compressor. Het resultaat is 220 pk en 250 Nm. Deze krachten worden via een handbak overgebracht op de achterwielen. Omdat de Elise erg licht is (924 Kg) zijn de prestaties op niveau: 0-100 in 4,6 seconden en een top van 234 km/u. Dat komt door de korte zesbak. De Elise loopt niet tegen een muur van lucht, maar de topsnelheid wordt bepaald de door de korte eindreductie. Zoals het een ware sprinter betaamt. En dat voor slechts 59.781 euro.

BMW M240i Coupé

Waarom niet de M2? Nou, die is nogal prijzig: 86 mille voor opties. Ai. Maar laten we niet vergeten dat de M240i in zijn eigen recht een topper is. De hardware komt behoorlijk overeen: een dikke zes-in-lijn met achterwielaandrijving. De versie met automaat staat in de prijslijsten voor 61.371 euro, de handbak is 7 mille duurder. Er is dan nog ruimte voor wat smakelijke opties uit de BMW M-catalogus. Qua prestaties kom je overigens niets te kort. De ’40i’ heeft namelijk 340 pk op de achterwielen! Ondanks het leeggewicht van 1.460 Kg duurt de 0-100 km/u slechts 4,6 seconden. De top is wederom begrensd op 250 km/u. Mocht je het wensen is vierwielaandrijving tegenwoordig ook leverbaar.

Porsche 718 Cayman (981)

Het beste jongetje van de klas? Met de 718-serie is in elk geval rechtgezet dat de Cayman boven de Boxster gepositioneerd is. 0-100 is gedaan in 5,1 seconden, wel iets trager dan de A110 en 4C. Maar als je de PDK transmissie kiest, daalt dat al naar 4,9 seconden. Dankzij de geringe meerprijs (vanwege de gunstigere CO2-uitstoot) is de PDK zeker het overwegen waard. Qua topsnelheid is het een echte Porsche: 275 km/u echte kilometers per uur. Dit alles staat voor 69.000 euro voor de deur. Zeker geen verkeerde aanbieding.

Jaguar F-Type i4

De Jaguar F-Type is dusdanig fraai dat een geknepen Twin-Air motor eigenlijk voldoende is. Het is een beeldschone auto. Aan de top van het gamma zijn er diverse dikke achtcilinders, maar misschien is deze viercilinder wel de versie die je wil hebben. Allereerst vanwege de prijs: 71.620 euro voor zo’n fraaie Jag is bijzonder scherp. En ondanks dat het ‘maar’ een viercilinder is, heb je wel 300 pk en 400 Nm tot je beschikking. In vergelijking met de auto’s in dit vergelijk heeft de aluminium F-Type een hoger gewicht: 1.500 Kg. Dankzij de snelle achttrapsautomaat haal je alsnog de 100 in 5,7 seconden en is ook hier de topsnelheid 250 km/u.

Audi TTS Coupé S-Tronic

Totdat de TT-RS leverbaar wordt is dit de snelste TT. Maar de TTS past beter in het rijtje, prijstechnisch gezien. Dit is in principe de minst exotische auto in het rijtje. Een gedeelte van de bodemplaat komt van een Golf… Maar veel is uitgevoerd in aluminium waardoor het gewicht binnen de perken blijft: 1.360 Kg. Geen lichtgewicht, maar voor een auto met vierwielaandrijving en een DSG-bak valt dat best mee. Daarbij levert de 2.0 TFSI een gezonde 310 pk en 380 Nm. De auto is iets langzamer dan de 4C: 0-100 in 4,6 seconden en een begrensde top van 250 km/u. Voor de purist: een handbak is mogelijk, scheelt een kleine 300 euro. De Audi TTS met S Tronic kost 72.155 euro.

Alfa Romeo 4C

De Alfa 4C is alweer een tijdje op de markt, maar we kunnen onmogelijk zeggen dat je dat aan het design af kunt zien. Het is typisch zo’n auto die je in het echt moet aanschouwen. Dan valt op hoe waanzinnig laag en breed de auto is. De motor die je in het midden vind is een oude bekende: de 1.750 TBI met 240 pk en 350 Nm. Deze is gekoppeld aan een TCT automaat met dubbele transmissie. Vanwege het lage gewicht van 895 Kg is het een bloedsnelle auto tijdens de sprint (0-100 in 4,5 seconden!), Autobahn (258 km/u) en in de bochten (Nordschleife in 8 minuten). Dankzij het peperdure koolstofvezel chassis is de Alfa 4C niet heel goedkoop: 76.050 euro.

Kortom: 7 waanzinnige pretletters voor de prijs van een Audi Q5 met een paar opties. Ja, je zult je kinderen op de bus moeten zetten (geeft wel veel rust) en tijdens de vakanties zul je je bagage per post moeten opsturen, maar dat zijn eigenlijk de enige nadelen. Een sportwagen heeft als voordeel dat het bijna altijd een event is om in te rijden. Ze zijn veelal beeldschoon en nog een belangrijk voordeel: de afschrijving is lager dan bij bijvoorbeeld een logge SUV. Een sportwagen is dus eigenlijk een bijzonder verstandige beslissing. Nu alleen nog even kiezen welke op de inrit moet komen te staan.