BLIJF THUIS: Sneeuwduinen, code oranje en storm Goretti zorgen voor CHAOS

Het gaat weer sneeuwen en daarom raken we allemaal in PANIEK!

Het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat ons land de afgelopen paar dagen op z’n zachts gezegd in de war is door alle sneeuw die er gevallen is. Winkelschappen zijn leeg door hamsterenden paniekzaaiers, winterbanden zijn niet meer aan te slepen en het strooizout is ook al op. En dan moet het ergste nog komen, aldus het KNMI.

Op vrijdagavond begint het feest, want dan zal storm Goretti gaan huishouden in heel het land. Sneeuw, wind en ijzige kou gaan voor zulke slechte omstandigheden zorgen dat we allemaal thuis moeten blijven. Hopelijk hoeven we zaterdagavond niet allemaal ons zorgvuldig samengestelde noodpakket aan te breken. Dat laatste is overigens geen grap. Goretti zorgt in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk al voor grote stroomstoringen waardoor honderdduizenden burgers zonder elektriciteit zitten.

Het KNMI heeft het over een laag van 5 tot 10 centimeter sneeuw die er in de nacht van 9 op 10 januari zal vallen. In combinatie met de stevige oostenwind kan dit voor sneeuwduinen en sneeuwjacht op de snelweg zorgen. Daarom geeft het instituut code oranje af. Dit is codetaal voor “blijf thuis als je niet weg hoeft”.

Sneeuw-, ijs- en puinvrije wegen

Om het allemaal nog een tikkeltje erger te maken: Rijkswaterstaat geeft inmiddels eerlijk toe dat het sneeuw- en ijsvrij houden van het Nederlandse wegennet “een uitdaging” blijkt. Hierdoor moeten vooral mensen in het noorden van het land rekening houden met wegen die niet snel sneeuwvrij zijn.

Maar voor de stormgelegenheid zet Rijkswaterstaat wel speciale sneeuwschuivers en shovels in. Deze kunnen beter omgaan met de sneeuwduinen die op de weg kunnen ontstaan. Mocht het toch misgaan, dan staan er extra bergingsvoertuigen stand-by om gecrashte auto’s op te ruimen.

Met andere woorden: sla grote hoeveelheden wc-papier en water in nu het nog kan. Het weekend des doods komt eraan!