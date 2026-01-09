Kia probeert wat sportiever te zijn met de EV3 GT, EV4 GT en EV5 GT

De op één na populairste auto van Nederland is er nu ook in trainingspak.

De Aziatische merken verwennen ons vandaag met een boel nieuwe hete hatchbacks. Na het Nismo concept van Nissan en de zoveelste ‘speciale’ GR Yaris van Toyota is het de beurt aan Kia. Het bestverkochte automerk van Nederland in 2025 presenteert de EV2 op de autosalon van Brussel, maar ook GT-uitvoeringen van de EV3, EV4 en EV5.

Ook de Kia EV9 GT staat in Brussel, maar die kende je al

De basis voor alle drie de GT’s is hetzelfde. Er zijn twee elektromotoren (eentje per as) die zorgen voor vierwielaandrijving. Het chassis is net wat sportiever afgesteld en de ophanging wordt elektronisch gestuurd voor leuker bochtenwerk.

Net als bij de Ioniq 5 N van broertje Hyundai zijn er gesimuleerde schakelmomenten, ondersteunend nep-geluid en een GT-modus met speciale displays en verlichting, maar ook de vermogensafgifte en besturing zijn aangepast. Je zit op ”semi-kuipstoelen” en ziet in de cabine een neonkleurige accenten om je aan de GT-status van deze auto’s te herinneren.

Kia EV3 GT

De kleinste van de drie krijgt maar liefst 292 pk aan elektrische vermogen. Daar kan de lease-EV3 van veleNederlanders alleen maar van dromen. Top- en sprintsnelheid zijn nog niet bekend, maar we weten wel dat de EV3 semi-kuipstoeltjes krijgt en wat ”GT-specifieke designaccenten”. Het zijn er wat mij betreft net te weinig om hem door leken te laten onderscheiden van een doorsnee EV3.

Kia EV4 GT

Een maatje groter vinden we de EV4. Zowel de hatchback- als de sedan-/fastback-uitvoering zijn straks te verkrijgen als GT. De Kia EV4 GT krijgt dezelfde 292 pk sterke aandrijflijn als de EV3 GT. Hij staat op 20-inch velgen met sportief rubber eromheen. Bij de 4 krijg je de speciale GT-rijmodus en de Virtual Gear Shift. Net als bij de EV3 had het voor mij wel wat uitbundiger gemogen.

Kia EV5 GT

De nieuwste EV in het Kia-gamma is de EV5. Ook hij krijgt direct een GT-versie. De crossover heeft, naast de extra’s die je op de bovenste twee auto’s krijgt, nog een trucje. Er zit een sensor in de neus die de weg scant. Zodra er een bult, gat of andere oneffenheid in de weg wordt gedetecteerd, gaat er een signaal naar de ophanging. Die bereidt zich zodanig voor op de schommeling dat je minder voelt van de hobbel.

Wanneer staan de nieuwe GT’s van Kia in de showroom?

Kia hoopt in het tweede kwartaal van dit jaar te beginnen met de productie van de EV3 GT, EV4 GT en EV5 GT. De Nederlandse prijzen krijgen we op een later moment te horen.