Een goede voorbereiding is het halve werk zeg ik altijd. Met vandaag: de Zeelandbrug.

Het gaat niet zo lekker met de bruggen in Nederland. Dat is geen nieuws. Het is wel nieuws dat er eindelijk wat gedaan gaat worden. Want Italiaanse praktijken wil je toch het liefste als land voorkomen. Lijkt me.

Onderhoud, reparaties of grote werkzaamheden aan bruggen en tunnels staan op de prioriteitenlijst bij Rijkswaterstaat. Met vandaag in de hoofdrol, de Zeelandbrug! De brug die de eilanden Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar in verbinding staat moet gerepareerd worden.

Zeelandbrug onderhoud

Niet getreurd. Jouw episch geplande roadtrip door het Zeeuwse deze zomer kan gewoon doorgaan. Vandaag is bekendgemaakt dat de Zeelandbrug in het najaar van 2026 voor acht weken gesloten gaat worden voor het verkeer vanwege noodzakelijk onderhoud. Er zitten scheuren in het staal en er moeten daarom reparaties uitgevoerd worden.

De Zeelandbrug is 5 kilometer lang. Elke dag rijden er zo’n 15.000 voertuigen over de brug. Al jaren is bekend dat er scheuren in het staal zitten, maar voor een grote onderhoudsbeurt moeten we 25 jaar terug in de tijd. Nu is eindelijk besloten er echt wat aan te gaan doen, want het is erg lang geleden natuurlijk.

Het streven om het onderhoud uit te voeren in het najaar van 2026 is dan ook een uiterste datum. De provincie wil uitstel voorkomen vanwege de noodzaak. Want van uitstel komt afstel. De brug sluiten omdat het niet meer veilig is, zo’n rampscenario wil je voorkomen. Gelukkig daar geen sprake van, omdat er op tijd is geacteerd door de betrokken partijen.

Het verkeer gaat natuurlijk hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Dus daarom het eeuwenoude Autoblog-gezegde. Blijf weg uit Zeeland. Ik herhaal, blijf weg uit Zeeland! In het najaar is het toch bar en boos weer. Kan je in de zomer van 2027 weer over een kei veilige brug rijden.

Fotocredit: Gertjan van Noord via Flickr