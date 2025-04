Max Verstappen rijdt ook in 2026 gewoon voor Red Bull

Christian Horner weet het zeker, ook in 2026 zit Max Verstappen in een Red Bull. Helmut Marko is minder zeker…

Het dreigt zomaar het leukste seizoen in jaren te worden in de koningsklasse van de racerij. Gisteren in de eerste vrije training in Saudi Arabië kon Pierre Gasly in zijn Alpine zomaar de eerste tijd rijden en Max Verstappen kan winnen in Japan, maar verliezen in Bahrein.

Vorige week na de dramatische race in Bahrein somberde Helmut Marko nog dat de kans reëel is dat Max gaat vertrekken. Als Red Bull geen betere auto kan fixen voor onze Verstappen, dan kan hij zo maar eens weg zijn.

MV heeft dan misschien een contract tot 2028, in dat contract staan allerlei clausules rondom prestaties waardoor hij onder de verbintenis uit zou kunnen. Aston Martin zou volgens het Italiaanse La Gazetta delle Sport wel 264 miljoen euro willen betalen aan Max in drie jaar tijd als hij daar zijn billen in een stoeltje plant. Zo kopte de Italiaanse krant gisteren.

Roddel en achterklap

Niet geheel onverwacht is Christian Horner het helemaal niet eens met Helmut Marko. Het is allemaal roddel en achterklap en niks van waar. De wereldkampioen heeft zijn loyaliteit al meermaals uitgesproken, aldus de teambaas.

De auto moet gewoon beter worden aldus Horner. Als dat lukt is het ook meteen klaar met het geroddel en gekwebbel over een vertrek van zijn topcoureur. Max Verstappen rijdt in 2026 gewoon in een Red Bull, dixit Horner.

Waar kan Max naartoe?

Stel dat Max toch geld voor zijn eieren kiest, waar kan Max Verstappen in 2026 dan naartoe? Ferrari is voorlopig geen optie. ook McLaren lijkt geen mogelijkheid. Bij beide teams zitten de stoeltjes stevig vol.

De geruchten over Aston Martin worden door iedereen stijf ontkent en het lijkt ook wel een gok voor onze nationale held om zichzelf daar in een avontuur te storten. Gevaar dreigt dat hem dan verweten wordt het voor het geld te doen, terwijl hij zelf ook altijd zegt dat hij niet meedoet om op een zevende plaats te rijden.

Mercedes dan? Die lijken qua motor goede papieren te hebben voor de nieuwe regels vanaf 2026. Maar ja, Max is duur en Toto Wolff kan het natuurlijk ook gewoon gaan proberen met Russell en Antonelli.

Kortom, Horner gelooft er heilig in dat Max Verstappen gewoon bij Red Bull blijft en dat ze de problemen met de auto gewoon even op moeten lossen. We gaan het morgen zien in de Grand Prix van Saudi Arabië.