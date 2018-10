Blijft de Nederlandse autoverkoop in 2019 doorgroeien?

U weet het antwoord eigenlijk al.

We hebben nog ruim twee maanden in het vat zitten, maar nu al komen de RAI Vereniging en Bovag met een prognose voor volgend jaar op de proppen. Waar de voorspellingen van deze partijen de laatste maanden en jaren veelal positief zijn geweest, zien de instellingen de autoverkopen volgend jaar niet stijgen, maar ook niet dalen. Het blijft netjes in evenwicht.

Dit is best een merkwaardige verwachting, want juist in deze tijd ervaren we een vrij nette economische groei. De autoverkoop van volgend jaar moet in zekere zin dus meestijgen met deze groei, maar volgens de RAI Vereniging en Bovag zal dit niet het geval zijn. Volgens de twee zullen er volgend jaar 440.000 auto’s worden verkocht.

Helemaal onlogisch kunnen we de voorspelling niet noemen. De instellingen wijten de stagnatie namelijk aan de hoge mate waarin men op het moment – en ook volgend jaar nog – beïnvloed wordt door de onzekerheid over de effecten van de nieuwe WLTP-emissietest en de daaraan verbonden gevolgen. Een van de voornaamste gevolgen van de in september in werking getreden emissietest, zijn de veranderingen op het gebied van aanschafbelastingen, zoals BPM. Omdat de resultaten van de WLTP-cyclus dichterbij de realiteit liggen, liggen o.a. het verbuik en de CO2-waarde van talloze auto’s hoger dan aanvankelijk door de fabrikant werd aangegeven. Het kabinet beweerde van plan te zijn de gevolgen op te vangen, maar tot op heden zijn er nog geen concrete plannen of afspraken gemaakt.

Ondanks het feit dat de autoverkoop volgend jaar hetzelfde moet blijven als in dit jaar, zullen er in 2019 meer elektrische auto’s verkocht worden dan in 2018. Volgens de instellingen zal het aantal stijgen van 20.000 (2018) naar 28.000 (2019).

Overigens hebben de RAI Vereniging en Bovag de prognose voor dit jaar op de valreep nog bijgesteld. Aanvankelijk verwachtten de twee dat er 430.000 auto’s verkocht gingen worden, maar ze denken nu dat er 440.000 auto’s over de toonbank zullen gaan.

Beeld: 812 Superfast en AMG C43 bij de dealer, via @greytonic