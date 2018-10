Alpina’s extra hete 4 Serie gaat strijd aan met M4

In het oranje ziet het er zeker niet verkeerd uit.

De nieuwste BMW M4 (rijtest) is een smakelijke auto die de harten van menig autoliefhebber sneller laat kloppen. Hierdoor is er voldoende keuze voor hen die een krachtigere versie van de auto willen hebben, of een variatie benodigen met meer opsmuk dan de M-afdeling van BMW aanvankelijk durfde mee te geven. Alpina behoort zonder meer tot deze derden en zij hebben deze week een nieuwe, exclusieve versie van de B4 S op de markt gebracht.

De Alpina B4 S is van zichzelf al een pittige bolide, maar met de speciale Edition 99 wordt het vermogen nog verder ogpeschroefd. Voor duizelingwekkende, astronomische cijfers zul je een gespecialiseerde garage op moeten zoeken, want met 452 pk is de Alpina maar marginaal sterker dan het origineel. De BMW M4 trekt af fabriek immers 431 pk uit zijn twin-turbo 3-liter zes-in-lijnmotor. Waar de Alpina, die gebaseerd is op de 440i, de zaken wel op orde heeft, is op het gebied van koppel. De B4 S heeft liefst 680 Nm tot zijn beschikking.

Alpina levert de Edition 99 in drie varianten: Coupé, Coupé AWD en als Convertible. Zoals gebruikelijk is de cabrio de langzaamste van het stel. De dakloze sprint in 4,3 seconden naar de 100 km/u, terwijl de dichte versie er 0,1 seconde minder voor nodig heeft. Met vierwielaandrijving worden er nog eens drie tienden vanaf gesnoept, waardoor we een beste prestatie van 3,9 seconden mogen noteren. Topsnelheden liggen tussen de 303 km/u en 306 km/u. De verbeterde prestaties zijn tevens te danken aan het verdwijnen van enkele kilo’s, evenals een nieuw titanium uitlaatsysteem van Akrapovic.

Buiten de prestaties van de B4 S Edition 99 om, geniet de wagen een aantal extra’s t.o.v. de standaard uitvoering van Alpina. Zo heeft de auto Alpina’s Sport Suspension Plus, waardoor de auto zowel aan de voor- en achterkant stijver wordt. Een nieuw limited slip differentieel is eveneens aanwezig. Daarnaast kan men kiezen uit een reeks nieuwe kleuren, krijgt de auto 20″ Alpina Classic-velgen en is het interieur op verschillende plekken aangepakt.

Als vanzelfsprekend brengt Alpina slechts 99 exemplaren van deze auto op de markt. De auto is reeds te bestellen, maar de leveringen vinden pas plaats halverwege 2019.