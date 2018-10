Man maakt hilarisch foute Carrera GT-replica

Het moet maar net je ding zijn.

Mensen, dit is er een voor de geschiedenisboeken. Niet omdat we nu toevallig een écht geloofwaardige replica aan de haak hebben geslagen, maar omdat de desbetreffende ombouw zo gruwelijk afwijkt van het origineel dat we onze hartelijk geproest amper in kunnen houden.

Hoewel de replica in geen mijlen lijkt op de originele Porsche Carrera GT, heeft de auto volgens de verkoper talloze voorbijgangers op het verkeerde been weten te zetten. Wij betwijfelen dit, daar de auto op een aantal belangrijke punten verschilt van het origineel. Neem bijvoorbeeld de badging. Niet alleen beweert de replica een V12 achterin te hebben liggen, het moet ook nog eens een ‘Carrera GT RS zijn’. Nu, het wordt sowieso een peperdure grap om de replica meer dan acht cilinders te geven, daarbij gaf Porsche de oorspronkelijke Carrera GT in werkelijkheid een 612 pk sterke V10. Dubbel mis, dus. Daarnaast hebben de Duitsers nooit een RS-versie van de Carrera GT gemaakt.

Om eerlijk te zijn verwachten we geen indrukwekkende specificaties, maar de huidige eigenaar van deze omgebouwde Pontiac Fiero schijnt zelf bijzonder weinig over de auto te weten. Er wordt niets gezegd over de krachtbron of de eventuele extra trappelende paarden die de auto in zijn leven heeft gekregen. Volgens de man heeft de vorige eigenaar flink geld en tijd in de auto gestoken, dus de kans dat de auto verdere motortuning heeft gekregen is zeker aanwezig.