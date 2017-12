Audi introduceert sportpakket voor nieuwe A8

Even snoepen.

De nieuwe Audi A8 staat nog geen drie weken bij de dealers, maar nu al presenteren de Duitsers een sportpakket voor hun vlaggenschip. Het pakket pakt zowel de binnen- als buitenzijden lichtelijk aan en zal eind januari op de optielijst verschijnen.

Hoewel de A8 in eerste instantie in twee smaken verkrijgbaar is, lijkt het erop dat Audi hun sportpakket voorlopig alleen nog voor de A8 50 TDI aan zal bieden. De wagen, die beschikt over een 286 pk sterke dieselmotor, wordt aan de buitenkant middels het sportpakket opgedirkt met een aantal stukken die de ‘krachtige aanwezigheid’ van de luxe sedan moeten accentueren. Zo wordt de voorkant voorzien van ietwat aangepaste luchtinlaten, waar we nu een honginggraatpatroon tegenkomen, en komt er meer aluminium in de grille terecht.

Aan weerszijden van de nieuwe A8 (vergelijking) worden de zijschorten opgeklopt, zodat ze de auto een bredere look geven. Audi meldt tevens dat het een heuse diffuser aan de achterbumper hangt, al waren ze blijkbaar vergeten om er ook plaatjes van te schieten. Al met al kost het sportpakket voor het exterieur van de A8 50 TDI exact € 1.950*.

Wanneer we in de A8 stappen ontmoeten we het pakket voor het interieur. Hier heeft Audi nieuwe sportstoelen geplaatst met optisch geïntegreerde en elektrisch bedienbare hoofdsteunen. Kopers krijgen hierbij nog de keuze uit een aantal verschillende kleuren leer, evenals een reeks stiksels. Wie royaal wil zitten, mag rekenen op een prijskaartje van niet minder dan € 4.520*. Een voordeel: de stoelen zullen voor alle configuraties van de A8 beschikbaar worden gesteld. Dat dan weer wel.

*Het gaat hier om algemene prijzen, dus kosten voor Nederland liggen hoogstwaarschijnlijk nog hoger.