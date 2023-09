Blubberdikke Volkswagen ID.7 sportsedan heeft één nadeel

Voordeel: je wil deze überdikke Volkswagen ID.X Performance gewoon hebben. Nadeel: dat kan niet.

Zoals je weet gaat het GTI Treffen in Wörthersee sinds kort niet meer door. Volkswagen erkent de teleurstelling dat dat oplevert en organiseert wel een eigen evenement. Maar als je toch in een Tirolse setting een feestje wil vieren om iets Volkswagens in het zonnetje te zetten, is er een alternatief. Het ID. Treffen.

ID. Treffen

Dat is zeg maar het GTI Treffen maar dan modern. Niet de GTI’s en hete Volkswagens staan in het zonnetje, maar de elektrische en nieuwe generatie Volkswagens. Tsja. Dat voelt toch een beetje als een vegetarische barbecue, maar ook daar zijn fans van. Het ID. Treffen vindt momenteel plaats in Locarno, Zwitserland. En wat betreft Wörthersee-tradities heeft Volkswagen wat leuks in petto.

Volkswagen ID.X Performance

Het ID. Treffen in Locarno is de plek waar Volkswagen deze ID.X Performance onthult. Een spannende naam voor een auto die we in grote lijnen al kennen, de ID.7. Wat krijg je als je daar dikke sportspullen op schroeft? Nou, dit.

En het is een dikke sjaak geworden. Dikkere (carbon) bumperpartijen en een toegenomen breedte van 60 mm maken al direct een verschil. Ook is de auto met 80 mm verlaagd. Een enorme achterspoiler, diffusor en zelfs centerlock velgen (waarvan wij vermoeden dat ze van een Porsche 911 GT3 (992) zijn geleend) zorgen ervoor dat het bijna een soort circuitauto wordt qua uiterlijk. Eerlijk is eerlijk, het staat ‘m goed.

Het rode accentlijntje aan de buitenkant met de rode remklauwen is een thema: binnenin is er ook veel rood te vinden als accent. Ook heeft Volkswagen twee kuipstoelen voorin de ID.X Performance geplaatst.

Performance

Daar de sportversies (we verwachten een ID.7 GTX) nog even op zich laten wachten, heeft Volkswagen de ID.X Performance alvast voorzien van veel dikkere specs voor de ID.7. Vierwielaandrijving met twee elektromotoren levert een totaalplaatje van 558 pk op. Mocht je dat alles direct tot je beschikking willen, dan kun je een boostmodus gebruiken. Dankzij geavanceerd torque vectoring kan je het achterste differentieel ‘locken’ en daar de meeste kracht over sturen, dus driften moet mogelijk zijn. Dat kan je namelijk al met een ID.4, dus met deze potente ID.7 moet het vast lukken.

Concept

Klinkt alsof Volkswagen veel werk heeft gestopt in deze ID.X Performance, waardoor je eigenlijk zou zeggen “strik erom en afleveren graag”. Maar dat gaat niet zo maar. We hintten er al op in de titel en intro: de ID.X Performance is een concept en blijft dat ook. Zoals gezegd kan Volkswagen misschien de know-how van de ID.X gebruiken in een ID.7 GTX, maar deze dikke sjaak gaat niet zo in productie.