En jawel, RAM 1500 krijgt blubberdikke HEMI V8 terug

Of Amerika ooit nog weer groots wordt, valt te bezien. Maar zeker is dat de motoren in de RAM 1500 weer groots worden.

Het zou kunnen dat je het gemist hebt, maar er waait een iets andere wind in Amerika en daardoor in de wereld dan een half jaar geleden. Dat we op een verkeerd spoor zaten met de vorige regimes, is inmiddels wel duidelijk. Ook de Amerikaanse verkiezing is daar een helder signaal van. Men had nog liever The Donald terug dan een continuering van dezelfde kliek. Hoe dat allemaal uit gaat pakken is nog even de vraag. Maar het zorgt in ieder geval voor wat reuring. En voor een voorlopig einde aan de mars naar een totalitair woke-regime #degruwel.

Het betekent ook dat allerlei symbolen van ‘masculiniteit’ opeens weer mogen. Een daarvan is natuurlijk een dikke HEMI V8. Deze bonkende motor die de Amerikaanse Jan Modaal jarenlang een glimlach op het egzicht toverde, was in de ban gedaan. Zelfs in iconische auto’s als de Dodge Charger en RAM 1500, moest de Hurricane zes-in-lijn het stokje overnemen. Er zou ook een elektrische RAM 1500 komen, maar die is al uitgesteld.

Nu is er natuurlijk niets mis met een zes-in-lijn. Het is alleen geen roffelende V8. En de verkoopcijfers, lijken te ondersteunen dat de rode nekken er niet van onder de indruk zijn. Er was dan ook al snel een gerucht dat de V8 zou terugkeren. De nieuwe eindbaas van het merk noemde de beslissing de V8 te cancellen zelfs ‘onamerikaans‘. En nu komt de HEMI dus definitief terug, volgens Sportsnaut.

Men gaat gewoon weer terug naar de oude programmering. Dat wil zeggen dat er een 5.7 komt en ook de 6.4 komt naar de 1500. De 6.4 was nog wel leverbaar in de 2500 en 3500, maar niet meer in de ‘instapper’. Of er ook nog een Charger V8 komt is nog niet helder. Maar als het allemaal past is dat eigenlijk een inkoppertje nu. Murica! Fuck Yeah!