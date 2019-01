BMW 7 Serie Facelift: is dit het laatste lek?

Niet driemaal, maar viermaal is scheepsrecht.

In de afgelopen weken hebben we de aankomende facelift van de 7 Serie al verscheidene malen in beeld gekregen. Nu, welgeteld één dag voordat BMW de auto plant te onthullen, lekt de Life Cycle Impulse wederom het internet op. Zij die nog enige hoop hadden dat de gigantische varkensneusgaten van de auto een bijster slechte PR-stunt van BMW waren, kunnen dit bij deze in de prullemand gooien. Dit gaat ‘m gewoon worden.

Desondanks moeten we opmerken dat het nieuwe gezicht van de BMW 7 Serie toch eigenlijk helemaal niet zo dramatisch is als we in eerste instantie beweerden. Ja, de nieren zijn inmiddels van een bijna fataal formaat, maar nu het beeld enkele weken in ons collectieve brein heeft kunnen rondspoken, zijn we er enigszins aan gewend. In die zin kunnen we de ononoplettende stagiaires en spionfotografen bedanken voor hun bijdrage – immers, de schok is nu minder groot.

Overigens, waar de aanpassingen voor de facelift aan de buitenkant van de 750Li tamelijk ingrijpend zijn, blijkt BMW de binnenkant van de 7 Serie grotendeels met rust te hebben gelaten. Naar verwachting zal het interieur van de Siebener eigenlijk alleen worden onderworpen aan softwareupdates. Morgen horen we meer.