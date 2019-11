BMW beperkt keuze handbak bij nieuwe M3

Op zich best logisch, eigenlijk.

De BMW M3 is een van de langer lopende successen van BMW waar de voorstelling van Soldaat van Oranje nog geen puntje aan kan zuigen. Mocht je deze musical nog níet gezien hebben, ben je samen met ondergetekende een van de weinigen in Nederland.

Je wil dus niet al te veel van het beproefde recept afwijken. Aan de andere kant moet je ook met de tijd meegaan en met je clientèle mee groeien. De M3 evolueerde van delicate homologatie lolbroek, naar een een soort achterwielaangedreven luxe Nissan GT-R. Dat laatste is bedoeld is als compliment, de tot M4 omgedoopte topper is bijzonder snel en klinkt onder vollast een beetje als een klassieke R34. Eén ding heeft de M3/M4 altijd gehad en dat is standaardaandrijving. Dat is BMW’s benaming voor achterwielaandrijving.

Het is inmiddels bekend dat de komende M3 en M4 leverbaar gaan worden met vierwielaandrijving, xDrive genaamd. Ook is inmiddels bekend dat een handbak mogelijk is, evenals een automaat. Alleen de combinaties waren nog niet bekend. Welnu, Markus Flasch liet dat weten aan Road & Track.

Hij bevestigt dat de M3 er komt met een handbak en achterwielaandrijving. Wil je vierwielaandrijving, dan zit je automatisch vast aan een automaat. In tegenstelling tot de vorige twee generaties is het een reguliere automaat met koppelomvormer in plaats van een DCT-automaat met dubbele koppeling. Sterker nog, volgens Flasch is het systeem grotendeels gelijk aan dat van de huidige BMW M5 (F90). Volgens Flasch zit niemand te wachten op een versie met vierwielaandrijving en handbak. Tevens geeft Flasch aan dat een handbak ook niet gewenst is in alles dat groter is dan een M3. Een M5 of M8 met handbak zullen er dan ook niet komen.

De nieuwe M3 krijgt de motoren uit de X3 M. Dat was natuurlijk vrij voor de hand liggend, maar lijkt nu een zekerheidje te zijn. De standaard M3/M4 zal 480 pk leveren, de M3/M4 in Competition-trim levert 510 pk. Ook geeft Markus Flasch aan dat er een CS en zelfs een CSL-achtige variant aan komen van de M3 of M4, die laatste natuurlijk met enorme grille. De M3 en M4 zullen eind 2020 hun debuut beleven en de productie start begin 2021.

Fotocredits: screenshots uit de videopname van @michaeldejong a.k.a. Automotive Mike via Autojunk.