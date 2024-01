Model X Plaid heeft een concurrent van eigen bodem

Deze keer geen Chinese nieuwkomer, maar een Amerikaan.

1.000 pk. Het was een duizelingwekkend getal toen de Bugatti Veyron 20 jaar geleden zijn intrede dat. Anno 2024 is het nog steeds idioot veel, maar je hoeft nu geen multimiljonair meer te zijn om een auto met 1.000 pk te krijgen. Over een paar jaar kun je voor 50k een Model S Plaid oppikken op Marktplaats.

De Model S en X Plaid zijn op dit moment nog tamelijk uniek, maar niet lang meer. Er zijn al concurrenten onderweg vanuit China, in de vorm van de Zeekr 001 FR met 1.265 pk en de knotsgekke HiPhi A met 1.305 pk. Daarnaast is er nog de Lucid Air Sapphire met 1.126 pk. En nu is er nog een concurrent van Amerikaanse bodem.

De Amerikaanse start-up Mullen presenteert op de CES in Las Vegas namelijk de Mullen Five RS, met 1.000 pk. Het gaat om een cross-over, dus dit is een concurrent van de Tesla Model X Plaid. De Mullen Five RS is overigens dusdanig laag dat je eigenlijk nauwelijks nog kunt spreken van een cross-over.

Je wist het waarschijnlijk nog niet, maar er was ook al een normale Mullen Five. Deze RS is daar de snelle versie van. De RS is wel flink afwijkend, met een compleet nieuwe voor- en achterkant, inclusief nieuwe voor- en achterlichten. Daar kan Audi nog wat van leren, want de RS e-tron GT is nauwelijks te onderscheiden van de normale e-tron GT.

De exacte specificaties van de Mullen Five RS zijn nog niet bekend, maar de auto heeft in ieder geval meer dan 1.000 pk uit twee elektromotoren. Daarmee moet ‘ie binnen 2 seconden op 100 km/u zitten en een topsnelheid van dik 200 mph (321 km/h) halen. Daarmee zou deze Mullen vrijwel net zo snel zijn als een Model S Plaid en sneller dan een Model X Plaid. Daarbij geldt natuurlijk wel: eerst zien, dan geloven.

Bij de Mullen Five RS draait het vooral om performance, waardoor dit niet de EV is met de grootste range. De range is circa 300 mile (482 km), maar daarvoor hebben de Amerikanen wel een enorme accu nodig met een capaciteit van 100 kWh.

Een prijskaartje is nog niet te vinden op de website van Mullen, maar de CEO schijnt op de beurs een vanafprijs van 295.000 dollar genoemd te hebben. Daarmee is de Mullen Five RS nog duurder dan Lucid Air Sapphire, die zo’n 250.000 dollar kost in de VS.