Wordt de nieuwe Mazda3 ook een Chinees?

China neemt de wereld over. Zelfs Japanse auto’s zijn straks stiekem Chinees.

Enkele jaren geleden verkondigde uw trouwe verslaggever dat de destijds nieuwe Mazda3 de maatstaf in zijn klasse zou worden. Het was natuurlijk een bijzonder moment in het C-segment. De BMW 1-Serie met RWD verdween van de markt, waardoor premium RWD niet meer op de kaart stond tussen de traditionele hatchbacks. Met gaaf design, bijzondere motoren en een fraai dash met fysieke knoppen, leek de Mazda3 een sterke aanbieding.

Qua product was en is het dat ook, echter zeker de Europese markt is gewoon erg moeilijk voor niet-Europese merken. Het zijn hier de leasebedragen die alles bepalen. En die zijn grotendeels afhankelijk van afschrijvingstabellen en onderhoudsdeals met grote dealernetwerken. Als ‘outsider’ kom je daar bijna niet meer tussen. Nog los van het feit dat iedereen dezer dagen een SUV kiest.

Mazda lijkt dan ook de zaak een beetje opgegeven te hebben. Althans, net als bij de Mazda6, komt er waarschijnlijk geen échte door Mazda ontwikkelde opvolger. Net als bij de grote broer, gaat het gerucht dat Mazda opnieuw een model bij het Chinese Deepal (Changan concern) betrekt en die Mazda3 gaat noemen. Dat zal dan een elektrische auto zijn, met de toevoeging ‘e’ aan de modelnaam. Dus Mazda3e.

Zo zien we steeds vaker dat niet alleen de Chinese automerken de markt overnemen, maar ook de globale fabrikanten Chinese producten aanbieden onder eigen merknaam. Vorige week schreven we bijvoorbeeld al over de AUDI E5, maar ook de nieuwe Renault Twingo heeft veel Chinese ‘content’. Daarnaast kennen we natuurlijk Volvo onder Geely.

Het geinige is dat in reclamecampagnes deze afkomst angstvallig verborgen en zelfs overmatig gecompenseerd wordt. Zo zegt men in de reclamespotjes van de Volvo EX30 dat deze ontworpen is in Zweden en gebouwd in Brussel. Er is zelfs een ‘Europa Edition’. Soortgelijks gebeurt bij de Mazda6e, waar reclamespots jubelen over Japans design. Een beetje bijzonder compensatiegedrag. Tsja, hoe moeten we dit nu beoordelen? Jammer, of vind jij het oké dat Xi een deal per keer de wereld overneemt? Laat het weten, in de comments!