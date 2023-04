BMW heeft cadeau in petto voor de snelste motormuis

BMW heeft weer een cadeau klaar liggen voor de snelste motormuis van het jaar.

Autobedrijven gebruiken de auto- en motorsport al decennia als een ideaal marketingplatform. Meedoen (en winnen) is natuurlijk de geijkte manier om de aandacht op de beste manier te pakken. Zoals de Amerikanen zeggen; win on sunday, sell on monday. Een andere manier om vooraan te rijden is echter de safetycars en dergelijke verzorgen.

Mercedes heeft dit jarenlang gedaan in de Formule 1. Inmiddels doet Aston Martin ook een deel van de races. Op Le Mans geven Porsche’s regelmatig het tempo aan, ook als Porsche niet meedoet in de hoogste klasse. En in de MotoGP is het -apart genoeg- BMW dat nu al sinds jaar en dag de support-auto’s levert. Nu maakt BMW natuurlijk ook motoren. Echter staat het merk niet op de kaart in het deelnemersveld.

Het gerucht gaat dat daar over enkele jaren -misschien- verandering in komt. Echter in de tussentijd, moet BMW het hebben van een stukje marketing. Al sinds 2003 krijgt de beste kwalificeerder van het MotoGP veld een dikke BMW cadeau. Marc Marquez won er zoveel dat hij een dealerschap kan beginnen. Vorig jaar ging Fransesco ‘Pecco’ Bagnaia er met een BMW M3 Touring vandoor.

Dit keer is het echter de vraag of je wel wil winnen. De winnaar krijgt namelijk een BMW XM Red Label in matzwart met rode details. Dat houdt toch het risico in dat men gaat denken dat je slechte smaak hebt. Aan de andere kant: het is wel de dikste BMW van het moment. En op een hele rare manier, is het toch ook wel een gaaf ding. Op pole position kwalificeren dan maar?