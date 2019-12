Koop de duurste gebruikte Volvo S90 van Nederland

Een hele hoop waar voor een hele hoop geld.

Eigenlij is het vreemd dat we niet meer superluxe sedans op s’lands wegen voorbij zien razen. In principe zijn het namelijk ideale auto’s, zeker de laatste jaren. Neem deze Volvo S90 bijvoorbeeld.

De Volvo S90 is zeer ruim, vlot, eventueel erg schoon, uiterst luxe en fraai vormgegeven. Niet iedereen is weg van de Amerikaans aandoende achterkant, maar het is in elk geval een herkenbaar ontwerp. Nog een groot voordeel van de Volvo S90 is het subtiele lijnenspel, waarmee je niet het provocerende statement van een Duitse auto maakt, zonder in te leveren op klasse.

Dit is de duurste van Nederland, maar dat zie je er niet direct aan af. Daarvoor moet je de advertentie even iets beter bekeken. Het is een zogenaamde ‘Excellence’. Deze uitvoering debuteerde in de XC90 en is in feite de limousine variant, die speciaal om de achterpassagiers ontworpen is. Normaal gesproken tref je drie max-cosi’s aan op de achterbank, deze S90 L zal voornamelijk plaats bieden aan bewindvoerders, commissarissen en voorzitters.

Qua motorisatie heb je te maken met een viercilinder. Meer potten slaat Volvo niet in zijn blokken. De tweeliter motor is voorzien van een compressor (voor de lage toeren) en een turbo (voor de hoge toeren). Deze benzinemotor drijft de voorwielen aan via een achttraps automaat van Aisin. De achterwielen worden aangedreven door een elektromotor welke op zijn beurt weer gevoed wordt door een accu. Het resultaat: 390 pk!

De S90 L Excellence lijkt uitgerust te zijn met werkelijk alle mogelijke opties. De werkelijke Volvo fanaat zal aan de chromen B- en C-stijlen zijn dat je in iets heel bijzonders gereden wordt. Het grootste nadeel is dat de jonge auto nauwelijks ervaring of levensjaren achter de rug heeft, waardoor de vraagprijs een straffe 92.900 euro bedraagt. Aan de andere kant, zoveel ruimte, bija 400 pk en dit luxe niveau zijn vrij zeldzaam. Zeker als het niet uit Duitsland komt. Oh, en een nieuwe is nog wat duurder. Bekijk hier de advertentie van de S90 L Excellence.