Ook Shelby maakt de Mustang weer iets sterker

We hebben het ditmaal over de 'echte' Shelby.

Een beetje verwarrend is het wel. De ene Mustang Shelby is de andere niet. Nu zijn er uiteraard verschillende soorten Mustangs die de Shelby-naam dragen. Maar daar doelen we in dit geval niet op.

Aan de ene kant heb je de snelle Mustangs van Ford. Dat zijn in dit geval de Ford Mustang Shelby GT350 en de Ford Mustang Shelby GT500. Ondanks de naam ‘Shelby’, zijn dat géén echte Shelby’s. De echte Shelby’s worden gebouwd door Shelby American in Las Vegas.

Nu is het afhankelijk van je smaak, maar de échte Shelby’s zijn vaak net even wat cooler. Iets serieuzer en vooral heel erg veel duurder. Kwalitatief staan de ‘echte’ Shelby’s op een hoger plan dan de snelle Mustangs van Ford zelf. Voor 2020 voert Shelby bij zijn Mustang Super Snake een paar gave wijzigingen door.

Ten eerste het vermogen. Daar draait het toch een beetje om bij een Shelby. Je kan hem nu krijgen met maar liefst 825 pk. Dat zijn 65 trappelende paarden méér dan Ford in de nieuwe GT500 aanbiedt. Nog gaver zijn misschien we de verschillende kleurstellingen. Het lijkt alsof Shelby gekeken heeft naar de RS-kleuren van Porsche rond 2007. Oranje-zwart en gifgroen met zwart doen toch erg 997 GT3 RS-esque aan.

De Super Snake is niet gebaseerd op de Shelby van Ford, maar op de reguliere Mustang GT. Deze wordt vervolgens compleet omgebouwd tot Super Snake. Verder krijg je Brembo remmen en 20″ gesmede lichtmetalen velgen. Uiteraard is het niet heel erg goedkoop. De Super Snake is leverbaar vanaf 123.295 dollar. Dan heb je de ‘standaard’ Super Snake, die slechts 710 pk levert. Dan kun je vervolgens nog in de weer gaan met diverse opties om tot die 825 pk te komen.

