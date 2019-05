BMW i3 spontaan in de fik bij dealer in Enschede

Van de auto is niet veel meer over, gelukkig kon erger worden voorkomen.

Opnieuw een bizar verhaal met een elektrische auto. Eind maart vatte er een witte BMW i8 in Breda vlam, in april Tesla’s in China en Hong Kong en nu is het de beurt aan Enschede.

In een BMW-dealer in Overijsselse stad vond afgelopen nacht een ongeplande rookshow plaats. Ster van de show was dit keer een BMW i3.

De i3, die in de showroom stond geparkeerd, vatte door een onbekende reden vlam. De brand ontstond midden in de nacht omstreeks 01:30. Er ging eerst een flinke explosie vooraf aan de brand. Vanzelfsprekend was niemand in het pand aanwezig.

Vaak hebben dit soort verhalen een verdrietige afloop met een bedrijfspand waar nog maar weinig van over is. Gelukkig voor de BMW-dealer was de brandweer snel ter plaatse om de brandende auto te blussen. De brandweer kon niet voorkomen dat een deel van de showroom beschadigd raakte en dat heel het pand vol rook kwam te staan. Naast de i3 gingen nog twee auto’s in vlammen op.

De dealer, Broekhuis Oost BMW en MINI, was niet bereikbaar voor commentaar. Er zal ongetwijfeld een onderzoek komen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Fotocredit: News United / Dennis Bakker