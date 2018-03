“BMW i4 rijdt 700 kilometer op één tank”

De nadruk ligt hier op het woord 'tank'.

BMW is druk bezig met haar modellenoffensief voor de komende jaren. Binnen nu en 18 maanden willen de Beieren liefst 8 nieuwe modellen de wereld in knallen, en wel in het luxe segment. Hiertoe behoren auto’s als de nieuwe BMW i8, die later dit jaar op de markt komt. Deze wagens zijn echter onderdeel van de vierde generatie eDrive-modellen. Maar wanneer BMW over enkele jaren haar vijfde generatie eDrive-modellen lanceert, is het hek helemaal van de dam.

Althans, als we de claims van Harald Krüger mogen geloven in een recente persconferentie van het merk. Krüger vertelt dat de vijfde generatie eDrive-modellen het rijbereik flink de lucht in zal stuwen. Ten opzichte van de vierde generatie eDrive-modellen, zullen de wagens van de vijfde generatie ongeveer 40 procent verder kunnen rijden.

Heel simpel gezegd betekent dit dat de verschillende bolides, zoals bijvoorbeeld de nieuwe iX3 en de i4, na één goede laadbeurt tussen de 550 en 700 kilometer ver moeten kunnen komen. Onder de nieuwe elektrische modellen vinden we eveneens de iNEXT, die volgens BMW helemaal wordt klaargestoomd voor de toekomst.

De kans is groot dat de BMW i4 eveneens in 2020 onthuld, dan wel op de markt gebracht zal worden.