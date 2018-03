Het onfortuinlijke verhaal van deze Porsche 908

Maar hij ziet er goed uit, toch?

Een Porsche met een verhaal? Tja, die zijn er in overvloed. Neemt niet weg dat de verhalen die aan de talloze klassieke bolides verbonden zijn stuk voor stuk uniek, en minstens zo indrukwekkend zijn. De Porsche 908, chassisnummer 010, is wat dat betreft absoluut geen uitzondering.

De 908-010 is er één van slechts vijf exemplaren met de zogenaamde Kurzheck, ofwel de korte staart. Nu maakt dat hem sowieso vrij zeldzaam, maar dat is bij lange na niet waarom de wagen de aandacht weet te trekken. Nee, de Porsche 908 was een race wagen pur sang, die gedurende zijn tijd op het circuit de nodige gevaren in de ogen keek. Eenmaal, op 26 mei, 1968, kwam het gevaar te dichtbij.

De bolide maakte die dag, samen met de 908-011, onderdeel uit van het fabrieksteam van Porsche tijdens de 1.000 kilometer van Spa-Francorchamps. Hoewel het bepaald geen trage auto’s waren, konden de Porsches met geen mogelijkheid op tegen het Ford-duo van Jackie Ickx en Brian Redman, die de concurrentie in geniepige omstandigheden keihard de grond in stampten.

Enkele ronden na de start was het nog altijd flink aan het regenen. Er lagen zoveel water op het asfalt, dat de auto’s vrijwel geen zicht hadden op wat er voor of achter hen gebeurde. De wagens zelf bleken in dergelijke omstandigheden nog lastiger te besturen dan bij droog weer. Logisch natuurlijk, aangezien er praktisch geen elektronische systemen op zaten en de motoren, die tot bijna 9.000 toeren per minuut draaiden, om en nabij de 350 pk produceerden. En dat in een auto die nog geen 600 kg weegt.

Let wel, het Spa-Francorchamps van die tijd is niet te vergelijken met het relatief tamme circuit dat het vandaag de dag is. Destijds was het een stratencircuit van meer dan 14 kilometer lang. In dergelijke omstandigheden op de limiet rijden, terwijl je alledaagse objecten probeert te vermijden is dan ook een hele klus. Voor Jochen Neerspach, een van de coureurs van de 908-010, bleek het teveel gevraagd. Op een snel gedeelte van de baan, in de buurt van Malmedy, gleed hij van de baan. Op de oproepen van het team kon hij niet reageren; Jochen was tegen een telefoonpaal geknald. Door de impact knakte het ding, waarna een deel ervan door de zijruit kwam zetten en hem buiten bewustzijn sloeg.

Zowel Jochen als de auto overleefden de klap, maar waren beide even niet in staat door te gaan. Voor Jochen voldeed een kortstondig bezoek aan het ziekenhuis, voor de Porsche 908 zou het langer duren. Sterker nog, totdat een Zwitserse verzamelaar de auto over zou nemen, lag hij verspreid over de Porsche fabriek. Tientallen jaren later kwam hij op het spoor van een autocoureur uit Florida, Bill Ferran.

De Amerikaan stuurde de bolide vervolgens door naar een specialist in New York. John Corson, zoals de expert heette, wist de auto op eigen houtje terug te brengen naar de staat waarin hij in 1968 verkeerde, voordat hij op brute wijze in aanraking kwam met die verdomde Belgische telefoonpaal. Niet alleen dat, want daarnaast werden ook de juiste kleur, glasvezel plaatwerk, de 3-liter flat-eight én de correcte handgeschakelde vijfbak bij elkaar verzameld.

De laatste jaren struint de 908-010, die geveild gaat worden door RM Sotheby’s, allerlei evenementen af en wint hij hier en daar een prijs. Zowel op, als naast de baan.