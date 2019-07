BMW iNEXT krijgt volledig nieuw stuurwiel

En dat heeft uiteraard een goede reden.

De dagen van normaal gevormde stuurwielen lijken ver achter ons te liggen. Steeds meer merken plaatsen allesbehalve ronde exemplaren in hun nieuwe auto’s. BMW plaatst zichzelf nu ook weer in dit rijtje door de binnenkort te onthullen iNEXT een onconventioneel stuur te geven. Dit blijkt uit een teaserfoto die BMW vandaag heeft getoond.

BMW heeft vandaag bekendgemaakt dat de iNEXT het eerste model zal zijn met het nieuwe soort stuur. Het wiel heeft een zogenaamd ‘polygonal design’, ofwel een veelhoekig ontwerp. Hoewel hij er rond uitziet, zijn de boven- en onderkant iets platgeslagen. Dit moet de bestuurder een betere controle geven over de auto, omdat het beter in de hand ligt. BMW heeft het idee overgenomen uit de autosport, waarin het wereldwijd zeer actief is.

Het nieuwe stuur is overigens ook voorzien van allerlei functies die handig zijn voor autonoom of geassisteerd rijden. Door middel van nieuwe functies, knoppen en zelfs kleuren zal de bestuurder zijn auto beter moeten kunnen gebruiken.

Wel is het vreemd idee dat BMW een stuur heeft ontwikkeld dat geoptimaliseerd is voor bochtenwerk, terwijl deze terechtkomt in een auto die – volgens BMW zelf – symbool staat voor “the start of the age of highly automated driving”. De Duitse autofabrikant legt echter uit dat het een logische zet is geweest. Wanneer de bestuurder de controle over zijn voertuig moet overnemen, kan hij door de eigenaardige vorm van het stuur bijvoorbeeld direct herkennen hoe hij zijn handen dient te plaatsen.