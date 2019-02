Aan deze helm kun je Verstappen dit seizoen herkennen

Netjes!

Max Verstappen heeft zojuist letterlijk de doeken getrokken van zijn nieuwe helm. De Nederlander wendde zich tot social media om het verse ontwerp met zijn grote schare fans te delen. Met de onthulling van zijn nieuwe helm bevestigd Verstappen de geruchten dat hij zijn helm ging aanpassen. Hardcore fans wisten zelfs foto’s op te duiken.

De nieuwe helm van de vijfvoudig Grand Prix-winnaar is totaal anders dan het exemplaar waarmee we de Nederlander de afgelopen jaren hebben zien racen. Sinds de inmiddels 21-jarige coureur actief is in de Formule 1, rijdt hij met praktisch dezelfde helm. Het ontwerp van Verstappen’s breinbeschermer is tot op heden overwegend donkerblauw met rood en oranje geweest, in combinatie met de nodige logo’s van Red Bull. Die logo’s blijven uiteraard, maar het blauw wordt vervangen door een fraai wit. De meeste gekleurde lijnen blijven, evenals de leeuw. De oplettende kijker zal hebben gezien dat Verstappen’s nieuwe helm een kleiner vizier heeft.

I wanted something completely fresh and different this year and think we pulled it off šŸ‘ŒšŸ» Excited to #UnleashTheLion for #Season2019 šŸ¦ pic.twitter.com/a3Kgroyru2 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 5, 2019

Met de transformatie van zijn helmontwerp evolueert Verstappen mee met zijn werkgever, Red Bull Racing. De Brits-Oostenrijkse renstal is na een jarenlange verbintenis met Renault in 2019 eindelijk overgestapt naar motoren van Honda. De nieuwe samenwerking verklaart uiteraard ook de aanwezigheid van het Honda-logo op de helm van de Nederlander.

Hoewel Red Bull Racing zijn auto pas halverwege deze maand zal onthullen, verwachten wij niet dat de equipe de RB15 in een vergelijkbare kleurstelling zal uitrusten. Dit maakt de helm van Verstappen wel extra opvallend, want veelal komen de kleuren van de helm van de coureur overeen met de livery van de auto. Op 13 februari krijgen we hierover meeer duidelijkheid.