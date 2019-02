Trucker die gewapende overval verzon mag jaar de bak in

We zijn weer goed bezig.

Als het aan de officier van het Landelijk Parket ligt, mag de vrachtwagenchaffeur die 2,5 jaar geleden beweerde dat zijn lading gestolen was een jaar lang brommen in de gevangenis. Voor de rechtbank in Zwolle sprak de officier vanmiddag zijn eis uit tegen de man.

Het desbetreffende incident vond plaats in september 2016, op een industrieterrein in Utrecht. Aldaar werd de vrachtwagenchauffeur naar eigen zeggen tot stilstand gebracht door een man met een vuurwapen, die hem vervolgens beval door te rijden naar Lelystad. Hier moest hij zijn lading afstaan aan de overvaller. De buit: een half miljoen euro aan elektronicaproducten, waaronder een groot aantal producten van Apple.

Sindsdien heeft het Openbaar Ministerie ruim de tijd gehad om onderzoek te doen naar het incident. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de zaak uitgebreid onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het verhaal van geen kant klopt. De chauffeur is namelijk niet heel zorgvuldig te werk gegaan en heeft daags na de “overval” een van de producten in zijn eigen huis in Nieuwegein met het internet verbonden. Daarnaast kon het NFI uit camerabeelden van een bedrijf op het industrieterrein opmaken dat er geen sprake was van een overval. Als klap op de vuurpijl werd er in de cabine ook geen dna-materiaal van een vermeende tweede persoon gevonden. Goede koek!

Hoewel het proces inmiddels zijn ontknoping nadert – de uitspraak volgt waarschijnlijk over twee weken – heeft de chauffeur zelf weinig in te brengen in het verhaal. De man is namelijk op een zeker moment namelijk op de vlucht geslagen en is nog altijd spoorloos verdwenen.