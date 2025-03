BMW is wanhopig en geeft fikse korting op XM

BMW smeekt haar klanten bijna om de grote M-auto te kopen.

Het wil BMW nog steeds niet echt lukken om interesse te wekken voor de XM. Dat blijkt wel uit de keiharde verkoopcijfers. De M-SUV is de slechtstverkochte BMW van 2024. Zelfs nog slechter dan de Z4. Daar hebben ze in de Verenigde Staten wat op bedacht: een korting van $ 22.500 op de BMW XM.

Carsdirect onderschepte een interne memo van BMW aan de Amerikaanse dealers. Lang verhaal kort: haal duizenden dollars van de prijzen af om wat XM’en te slijten. Om te beginnen krijgen loyale BMW-klanten $ 5.000 korting. Maar ook als je van een ander merk komt, krijg je de korting. Van welk merk je moet komen, is niet bekend.

$ 22.500 korting op een BMW

Maar het kan dus nog voordeliger. Wie een financiering afspreekt bij BMW voor de XM krijgt maar liefst $ 15.000. Heb je al een BMW en ruil je die in, dan stijgt de korting naar $ 20.000. Ook leaserijders krijgen een leuk voordeeltje. Beginnende leasers krijgen een prijsreductie van $ 17.500. De grootste korting van $ 22.500 krijgen leaserijders die een BMW inruilen. En dat komt dus nog bovenop de inruilwaarde van je Bimmer.

Zover wij weten beperken de kortingen zich (vooralsnog?) tot de Amerikaanse BMW-verkopers. Omdat we het toch wilden weten, hebben we even uitgerekend hoeveel korting je hier zou krijgen. De instap-XM – de 50 – zou van € 131.633 naar € 113.180 gaan (€ 18.453 korting), de gewone XM van € 178.125 naar € 153.154 gaan (€ 24.971 korting) en de Label Red van € 203.925 voor € 175.337. Dat is maximaal € 28.588 korting! Kun je toch weer een paar ‘gratis’ opties aanvinken.

Waarom zo’n grote korting?

De voorraad XM’s is erg klein. De bron acht de kans groot dat je verplicht bent om een XM uit de voorraad te nemen als je gebruik wilt maken van de korting. Met de kortingen zou BMW in dat geval dus de voorraad de deur uit willen hebben. Tja, die XM neemt natuurlijk ook een berg opslag in beslag. Ik ben benieuwd of de Amerikaanse korting standhoudt na de invoer van het Trump-tarief.