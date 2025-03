Zie jij welke Maserati schuil gaat onder deze bizarre one-off?

Of eigenlijk, welke Maserati’s.

Je weet dat je het over een bijzondere auto hebt als het model niet is vernoemd naar een oppergod, de maker of een natuurfenomeen in een vloeiende taal, maar naar de klant zelf. Autoverzamelaar Carlos Peralta verzocht GFG Style om eens een one-off voor hem te bouwen. Het resultaat is deze Peralta S.

GFG Style hoor je trouwens te kennen. Het ontwerpbureau wordt aangevoerd door Fabrizio Giugiaro, de zoon van de legendarische Giorgetto Giugiaro. Het is de eerste keer dat Fabrizio een uniek model bouwt en we moeten zeggen; dat mag ie wat ons betreft gerust vaker doen.

Ontwerp van papa geleend

Maserati-nerds hebben allang gezien welke conceptauto ten grondslag ligt aan de Peralta S van GFG Style. Fabrizio liet zich inspireren door de Maserati Boomerang van vader Giugiaro. Ook dat is heel goed gelukt. De Boomerang was volgens Giugiaro senior bijna volledig met de liniaal getekend. Bij zijn presentatie op de autoshow van Turijn in 1971 had de Boomerang een 306 pk sterke 4,7 liter V8 uit de Bora.

Maserati-roots blijven

Ook zoonlief gebruikt een Maserati als basis. Die sportauto is zo goed als onherkenbaar geworden dankzij de spiegelende aluminium carrosseriedelen. Zie jij het alsnog?

Wie aan de Maserati MC20 dacht, heeft gewonnen. GFG Style gebruikt het chassis en de mechanica van de Maserati sportauto voor de Peralta S. Daarmee ligt er een V6-middenmotor onder de weerkaatsende koets die 630 pk produceert. Dat vermogen gaat enkel naar de achterwielen.

Bij het instappen zal meneer Peralta een behoorlijk showtje opvoeren. Zijn one-off heeft een gigantische canopy die GFG Style ”de dome” noemt. De deurpanelen en de voorruit komen samen omhoog om ruimte te maken voor een persoon om plaats te nemen in de auto. Hij moet dit echter niet in een te lage parkeergarage doen lijkt me.

Natuurlijk mogen wij arme sloebers niet weten wat Peralta kwijt is voor zijn op maat gemaakte, moderne interpretatie van de Maserati Boomerang. We houden het op heel veel. Welk Maserati-concept moet GFG Style de volgende keer moderniseren? De Birdcage? Of misschien de Auge?