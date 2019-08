BMW juicht wel, maar niet te hard

Gefeliciteerd dan maar?

Het eerste halfjaar van 2019 is gunstig geweest voor de BMW Group, de overkoepelende organisatie waar BMW, Rolls-Royce, MINI en natuurlijk BMW onder vallen.

In het eerst halfjaar werden er 1.252.837 voertuigen verkocht. Dat is 0,8 procent meer dan de eerste helft van 2018, toen werden er 1.242.507 automobielen verkocht. BMW als merk was goed voor een stijging van 1,6 %, in de eerste zes maanden van dit jaar wist BMW 1.075.959 auto’s weg te zetten. Volgens BMW zijn de ‘X’-modellen erg populair en de nieuwe X3 in het bijzonder. Met MINI ging het wat minder, dat merk noteerde een min van 3,9 %. Er werden 174.344 MINI’s verkocht in H1 van 2019.

Dan Rolls-Royce. Het Britse merk is nooit in aantallen een hardloper geweest, maar de marges zijn enorm. Van januari tot en met juni 2019 werden er 2.534 exemplaren van verkocht, een stijging van 42,3%! Uiteraard komt die stijging geheel ten goede aan de nieuwe Cullinan.

Qua verkoopcijfers gaat het dus behoorlijk goed met de BMW Group. Ook qua marktaandeel doet BMW goede zaken, die steeg ook namelijk. Toch viel de winst behoorlijk tegen in de eerste helft van 2019. De winst daalde namelijk met 48,8 %, een forse daling. Alsnog is er sprake van winst (2,79 miljard euro). Dan wordt de auto-afdeling van BMW behoorlijk geholpen, want daarbij daalde de winst met 69,5 %. Gelukkig heeft BMW nog de BMW Motorrad-divisie (motorfietsen) om de schade te beperken.

De reden van de winstdaling is overigens vrij helder volgens BMW. Er wordt op dit moment heel erg veel geïnvesteerd in elektrische aandrijflijnen en autonome techniek. Dit is een beeld dat we bij heel andere merken op dit moment ook aantreffen. Ook werden de fabrieken van BMW voorzien updates en zijn de productiekosten hoger uitgevallen dan vorig jaar. Ook hangt BMW een fikse boete (tot 1,4 miljard euro) over het hoofd vanwege kartelvorming met andere Duitse autofabrikanten.