SEAT is eindelijk vooruitstrevend!

Verrassing!

We hebben de tactiek allemaal weleens toegepast. Als kind wilde je zo lang mogelijk opblijven, zeker op zaterdag. Gezellig naar de Tros of RTL kijken met de hele familie. Maar dan werd het langzamerhand bedtijd. Om geen slapende honden wakker te maken, hield je je zo stil mogelijk. Hopende dat je ouders niet goed doorhebben dat je er nog bent. Soms won je een kwartier, soms een half uur en vaak moest je binnen een paar minuten al naar boven.

SEAT gebruikt dezelfde tactiek. Het tweede budgetmerk van de Volkswagen Groep moest ooit het ‘Spaanse Alfa Romeo’ worden, maar dat faalde jammerlijk. Niet zozeer omdat SEAT’s niet goed verkochten of dat het slechte auto’s waren. Integendeel. Heel veel sjeu had het merk gewoonweg niet. Dat heeft het merk eigenlijk nog steeds niet en echt vooruitstrevend zijn ze niet, terwijl concurrenten als Hyundai en Kia dat wél zijn. Maar het is nu genoeg geweest! SEAT is óók duurzaam en vooruitstrevend! In hun laatste bericht lezen we de kop: “SEAT, toegewijd aan elektrische stedelijke mobiliteit’

SEAT vindt sinds vandaag efficiënte micromobiliteit super-belangrijk. Dat zetten ze kracht bij met de SEAT eXS KickScooter. Het is een kleine elektrische step, speciaal bedoeld om de laatste kilometer van je reis mee af te leggen. Daarmee concurreert de eXS met het fenomeen ‘lopen’. Een activiteit die het gros van de mensheid machtig is en wellicht nóg efficiënter is. Maar ja, op ‘lopen’ kun je geen SEAT-logo plakken en op zo’n elektrische step kan dat wel. De eXS heeft LED-verlichting, een LCD-scherm cruise control(!) en een anti-diefstal beveiliging. De topsnelheid van de eXS KickScooter is 25 km/u. Op een volle accu kun je zo’n 45 kilometer rijden.

SEAT heeft dus gewoon een step gemaakt en voorzien van een elektromotortje en een ‘S’-logo. Eh, kleine correctie. De elektrische step is helemaal geen SEAT, maar een product van Segway. Er is alleen letterlijk een logo opgeplakt. Natuurlijk is het een geinig hebbeding dat tegen de juiste prijs best een succesje kan worden. Maar wat ons het meeste opvalt is eigenlijk: SEAT heeft helemaal geen elektrische auto’s in de aanbieding. Geen eentje. Sterker nog, SEAT biedt niet eens een hybride of plugin hybride aan! Ja, er waren wat concepts, maar op dit moment zijn er geen SEAT’s met geëlektrificeerde aandrijflijnen. Het enige wat SEAT doet qua alternatieve aandrijflijnen zijn varianten die op aardgas rijden. Dus mocht je een elektrische SEAT zoeken, is de eXS KickScooter de enige optie.