BMW let op: Aston Martin laat je 'minder lelijke' neus kopen - Autoblog.nl

De neus van de Aston Martin Vantage blijft een beetje omstreden, gelukkig laat de Britse autofabrikant je nu kiezen welke je wil.

Hoewel @Wouter in zijn rijtest van de Aston Martin Vantage vrij overtuigd was van de geilheid van de sportauto, zijn er ook mensen die er iets anders over denken. Over het profiel zijn weinig klachten, maar de voor- en achterkant kunnen onderwerp van meningsverschillen zijn. Over die achterkant gaan we het vandaag niet hebben, maar over die neus wel. Aston Martin laat je vanaf nu namelijk de neus op je Vantage kiezen.

Via een nogal beknopte Facebookpost laat Aston Martin Works namelijk weten dat je nu een ‘Vane Grille Conversion’ kan kopen voor je Vantage. Tegen Road & Track legt de fabrikant uit dat je nu die Vane-grille, die bij de Roadster werd geïntroduceerd, nu ook voor meer Vantages te koop is. Sinds juni verkocht Works de grille voor coupés, maar vanaf dit jaar is de grille ook voor oudere Vantages te koop.

Dus, hoe werkt het? Je brengt je Vantage naar Aston Martin, waarbij ze de nieuwe bumper en splitter installeren. Daarbij kan je kiezen uit een zilveren of een zwarte grille. De vraag is natuurlijk hoeveel het feestje kost, maar dat zegt Aston Martin Works niet. Dat hangt namelijk af van welke kleur je wil en waar je woont. Works zegt de nieuwe neus van de Vantage te hebben ontworpen vanwege ‘feedback van klanten in bepaalde markten’. Deze klanten zouden liever een ‘zachtere, verfijndere of traditionelere voorkant willen’ in tegenstelling tot de ‘agressieve, gespierde’ originele bumper.

Overigens konden kopers al eerder een andere grille voor hun Vantage kopen. Revenant Automotive toonde afgelopen lente hun versie van de Vantage-neus. Deze is nog een tikkeltje kleiner en subtieler dan de grille die Works nu aanbiedt.