BMW stopt nu al met de M8

Dat heeft niet lang mogen duren.

Sommige merken verkopen straatauto’s om hun raceactiviteiten te kunnen bekostigen. Echter, de meeste merken racen om meer straatauto’s te kunnen verkopen. Win on sunday, sell on monday, aldus het oude adagium.

Wat dat betreft was de BMW M8 altijd een vreemde eend in de bijt. Ondanks dat we zeker weten dat er een straatuitvoering van de BMW M8 aan zit te komen, wordt er al geracet met de M8 GTE in de GTE Pro Class.

Mocht je de GTE Pro Class niet op de voet volgen, dat zijn raceauto’s waarva de basis een reguliere straatauto is, in tegenstelling tot een LMP raceauto, bijvoorbeeld. De auto’s die meedoen aan de GTE Pro Class zijn de Ferrari 488, Ford GT, Aston Martin V8 Vantage en de Porsche 911. Niet een al te divers aanbod.

Die diversiteit gaat nog verder afnemen, want ook BMW heeft namelijk bekend gemaakt te gaan stoppen met de GTE Pro klasse. BMW Motorsport race-baas Joss Marquardt laat weten dat het na dit jaar al weer over en uit is met het M8 GTE-project. Het moet welhaast een unicum zijn dat de carrière van de raceauto al beëindigd is, alvorens de straatuitvoering goed en wel leverbaar is.

BMW geeft niet aan waarom ze ermee stoppen, behalve dat het niet in de strategie van het Beierse merk valt. Als we kijken naar de score van de auto, denken we er iets uit op te kunnen maken: de 500 pk sterke M8 GTE staat stijf onderaan. Er is geen enkele race gewonnen en er is slechts twee keer een podium behaald.

De BMW M8 GTE Pro maakte vorig jaar zijn debuut op Le Mans. De bijzonder fraaie raceauto’s vielen op door hun formaat, waardoor de meest ludieke grapjes op het internet verschenen. De straatuitvoering van de BMW M8 wordt verwacht op IAA in Frankfurt aan het einde van dit jaar. Ook staat er een BMW M8 Competition gepland.

Meer lezen? Dit zijn 11 zeer opmerkelijke racewagens.