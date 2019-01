Nieuwe BMW M3 komt ook als ‘puristen-variant’

Vreselijk woord is het ook.

De nieuwe BMW M3 laat nog even op zich wachten. Geduld is een schone zaak zeggen ze ook wel. Misschien is dat maar goed ook, want met de huidige koers die ze bij BMW M GmbH varen is de kans zeer groot dat het merk kiest voor een M3 met vierwielaandrijving. Dat gaat liefhebbers (E36-rijders met angel eyes van Aliexpress) tegen het zere been schoppen. In dit geval gaat het om het M xDrive systeem dat we kennen van de M5. Het voordeel is dat aandrijving over de voorwielen volledig uitgeschakeld kan worden. Het nadeel is dat vierwielaandrijving extra gewicht met zich meebrengt. Daarnaast liet @wouter in zijn rijtest van de M5 zien dat het M xDrive-systeem geen absolute gloria is. De auto zou er juist onvoorspelbaarder door worden. Niet iets dat wenselijk is tijdens het zetten van een dikke drift.

Volgens Car Magazine worden klanten die écht een achterwielaangedreven M3 willen niet teleurgesteld. Het blad stelt dat BMW M GmbH naast een reguliere M3, ook met een M3 voor ‘puristen’ komt. Deze zou over achterwielaandrijving en een handgeschakelde zesversnellingsbak beschikken. Klinkt plausibel. Na een 2 Serie Gran Divorce, een beul van een X7, een vreselijke X4, een Z4 met een Kia-grille en een 7 Serie van Heras heeft BMW wat goed te maken.

Het recept zal in de basis hetzelfde blijven. Wederom een 3.0-liter M TwinPower Turbo zes-in-lijn. Het vermogen in de nieuwe M3 zou van 425 pk naar 480 pk gaan. Met het Competition Package zou de auto 510 pk krijgen. Daarmee levelt het merk zich met Mercedes-AMG die de C63 en C63S heeft. De ‘M3 Pure’, zoals we het ding voor nu maar even noemen, zou wel minder vermogen krijgen. 460 pk om precies te zijn. Hier zou een reden voor zijn. De handbak van BMW zou krachten boven de 650 Nm niet meer leuk vinden, waardoor deze variant ietwat geknepen gaat worden in vergelijking met de vierwielaangedreven M3.

Zijn die extra deuren nou niets voor je, dan is dat geen probleem. De M4 zou er ook als Pure komen. De verwachting is dat de M3 G80 in 2020 op de markt komt, met een onthulling later dit jaar in Frankfurt.

