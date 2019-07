Kablabber! Porsche verkoopt blubberveel auto’s

Welke modellen zijn de verkoopknallers denk je?

Ja misschien weet je het ook al wel gewoon, het is namelijk al enkele jaren zo dat voormalig sportwagenmerk Porsche stiekem een SUV bouwer is geworden die ook nog een paar sportieve modellen maakt. In de eerste zes maanden van het jaar leverde Porsche 133.484 auto’s af aan klanten. Voor een vleugje historisch perspectief: dat is ongeveer net zoveel auto’s in een half jaar als het aantal 944jes dat er in een kleine tien jaar van de band liep. En dat was destijds toch echt de volumeknaller van het merk.

Nu gaat die eer naar de Macan (rijtest). De kleinere van Porsche’s twee SUV’s is stiekem al best oud, maar heeft redelijk recent nog een facelift gekregen. Dat blijkt voldoende om de verkooptopper uit het gamma te blijven, met 47.367 geleverde units. Grote broer Cayenne (rijtest) is verser en pluste waarschijnlijk mede daarom met maar liefst 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar 41.725 afleveringen. Snelle rekenaars hebben nu al berekend dat de 911, 718 en Pana samen goed zijn voor ‘slechts’ 44.392 units, oftewel ongeveer een derde van de totale afzet.

Ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018 is de totale afzet overigens gegroeid met twee procent. Sommige markten doen het beter dan andere. De groei is nog steeds/weer vooral te vinden in China (+28%), Zuid-Oost Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Maar ook in ‘geconsolideerde markt’ Amerika wist Porsche drie procent te plussen. De forse totale afzet vertaalt zich overigens ook in een flinke omzet. Porsche’s omzet groeide ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018 met negen procent. De hoeveelheid werkbijen is ook gestegen en wel met vijf procent, naar 33.839 arbeiders. CEO Oliver Blume is dan ook optimistisch over de rest van het jaar:

Our half-year result is a solid basis for a successful business year 2019. One success factor behind this is our attractive product range. In the first six months of this year, we have launched a range of innovative, emotive products onto the market, with the new 911, the 911 Cabriolet, Cayenne Coupe, 911 Speedster, 935, 718 Spyder and GT4.

Waarvan akte.