Verklikkers verdienen grof geld met aangeven stilstaand tuig

Zo wordt het wel heel makkelijk.

Laten we eerlijk zijn: niemand houdt van verklikkers. Het achterbakse gedrag wordt door niemand gewaardeerd, behalve het autoritaire figuur dat baat heeft bij de informatie. Zo heeft New York in 2017 een manier gevonden om de saamhorigheid van zijn burgers onder druk te zetten, door beloningen uit te delen aan verklikkers die stilstaande vrachtwagens en bussen doorspelen naar de politie.

Het programma kan in sommige gevallen nog behoorlijk lucratief zijn. In een artikel van de New York Post wordt toegelicht hoeveel sommige mensen hebben verdiend met het verklikken van overtreders, en die bedragen zijn zeker niet misselijk.

Het Department of Environmental Protection (DEP) heeft afgelopen jaar liefst 20.000 dollar uitgereikt aan slechts 13 ‘whistleblowers‘. De grootverdieners van het programma, een advocaat, een medewerker van een bioscoop en een zakenman, verdienden afgelopen jaar respectievelijk 4.912 dollar, 4.600 dollar en 4.300 dollar en gaven ieder tussen de 34 en 47 overtreders aan.

New York heeft het programma in het leven geroepen om zijn anti-stationaire wet beter te kunnen handhaven. Volgens de wet mogen vrachtwagens en bussen niet langer dan drie minuten (één in een schoolzone) stationair langs de stoep staan. Wanneer ze dit wel doen, dan kunnen omstanders ze aangeven via een speciale website. Verklikkers krijgen een kwart van het boetebedrag.

